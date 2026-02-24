Lot volerà da marzo sulla Roma-Cracovia

Lot volerà da marzo sulla Roma-Cracovia
24 Febbraio 07:00 2026

Nuovo collegamento aereo tra Cracovia e Roma Fiumicino con Lot Polish Airlines. Dal 30 marzo, la compagnia di bandiera polacca collegherà le due città con un volo diretto, ampliando così la rete di collegamenti fra Polonia e Italia.

L’iniziativa punta a facilitare i flussi turistici tra i due Paesi e a rafforzare la presenza del vettore sul mercato italiano, in linea con la crescente domanda di viaggi leisure e business.

Capoluogo della regione di Malopolska, Cracovia è una porta d’accesso privilegiata alla Polonia del Sud e hub strategico per il turismo e il business. Questo nuovo collegamento – operativo cinque volte alla settimana nella stagione estiva e quattro in quella invernale – offrirà ai viaggiatori italiani un modo ancora più comodo per raggiungere una città Patrimonio dell’Umanità Unesco e considerata il cuore culturale del Paese. Con il suo centro storico medievale perfettamente conservato, i quartieri ebraici e le vivaci piazze ricche di caffè e gallerie, Cracovia è da sempre una delle destinazioni più apprezzate dagli italiani.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo volo, Lot offre una tariffa speciale per gli agenti di viaggi.

  Articolo "taggato" come:
CracoviaLot Polish AirlinesRoma Fiumicino
  Categorie
FlashVolare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Miracolo low cost negli aeroporti del sud

Crisi Spirit Airlines, le rivali fiutano l’affare

Crisi Spirit Airlines, le rivali fiutano l’affare

Aeroporti in stallo, le richieste al governo