Lot volerà da marzo sulla Roma-Cracovia

Nuovo collegamento aereo tra Cracovia e Roma Fiumicino con Lot Polish Airlines. Dal 30 marzo, la compagnia di bandiera polacca collegherà le due città con un volo diretto, ampliando così la rete di collegamenti fra Polonia e Italia.

L’iniziativa punta a facilitare i flussi turistici tra i due Paesi e a rafforzare la presenza del vettore sul mercato italiano, in linea con la crescente domanda di viaggi leisure e business.

Capoluogo della regione di Malopolska, Cracovia è una porta d’accesso privilegiata alla Polonia del Sud e hub strategico per il turismo e il business. Questo nuovo collegamento – operativo cinque volte alla settimana nella stagione estiva e quattro in quella invernale – offrirà ai viaggiatori italiani un modo ancora più comodo per raggiungere una città Patrimonio dell’Umanità Unesco e considerata il cuore culturale del Paese. Con il suo centro storico medievale perfettamente conservato, i quartieri ebraici e le vivaci piazze ricche di caffè e gallerie, Cracovia è da sempre una delle destinazioni più apprezzate dagli italiani.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo volo, Lot offre una tariffa speciale per gli agenti di viaggi.