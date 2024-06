Lufthansa Group introduce la green fee: supplementi fino a 72 euro

Arriva la green fee, ovvero la tassa ambientale, su tutti i biglietti delle compagnie aeree di Lufthansa Group. Si tratta di un supplemento – già sperimentato – destinato a coprire una parte degli oneri aggiuntivi in ​​costante aumento legati al rispetto dei requisiti ambientali. Questi includono la quota di miscelazione legale inizialmente pari al 2% per il carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) per le partenze dai Paesi dell’Unione europea dal 1° gennaio 2025, gli adeguamenti al sistema di scambio di quote di emissioni dell’Ue (Ee Ets) e altri costi ambientali normativi come il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l’aviazione internazionale (Corsia).

Il supplemento per i costi ambientali si applica a tutti i voli venduti e operati dal Gruppo Lufthansa in partenza dai 27 Paesi dell’Ue, nonché da Regno Unito, Norvegia e Svizzera per la biglietteria emessa dal 26 giugno. L’importo del supplemento varia a seconda della tratta del volo e della tariffa ed è compreso tra 1 euro e 72 euro. Il supplemento per i costi ambientali verrà riscosso su tutti i biglietti emessi e si applicherà alle partenze dal 1° gennaio 2025. L’importo esatto del supplemento per i costi ambientali è indicato nelle pagine di prenotazione delle compagnie aeree del Lufthansa Group nei dettagli del prezzo.

Nella nota che annuncia questa novità il Gruppo Lufthansa sottolinea che da tempo “investe miliardi in nuove tecnologie e collabora con i partner su innovazioni che aiutano a rendere il volo più sostenibile passo dopo passo e guidano l’espansione delle tecnologie chiave oltre il Gruppo Lufthansa. Inoltre, il Gruppo sostiene attivamente da molti anni la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche. Tuttavia, non sarà in grado di sostenere da solo nei prossimi anni i costi aggiuntivi che cresceranno gradualmente, derivanti dai requisiti normativi. Parte di questi costi previsti per l’anno 2025 dovranno ora essere coperti dal nuovo sovrapprezzo per i costi ambientali. Il gruppo Lufthansa si è posto obiettivi ambiziosi di protezione del clima e punta a un bilancio neutrale di Co₂ entro il 2050. Entro il 2030, il gruppo aeronautico mira a dimezzare le proprie emissioni nette di Co₂ rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. Per un’efficace protezione del clima, il Gruppo si concentra in particolare sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso di Saf e sulle offerte per viaggiatori privati ​​e clienti aziendali per rendere più sostenibili i viaggi aerei o il trasporto di merci”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Gruppo Lufthansa