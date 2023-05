Lufthansa, ripresa agrodolce:

Swiss al top, Eurowings in crisi

Con ricavi in rialzo del 40% pari a 7 miliardi di euro e una perdita netta ridotta a 467 milioni di euro (rispetto ai 584 milioni dello stesso periodo 2022), per il Gruppo Lufthansa il primo trimestre dell’anno si chiude all’insegna di un lieve miglioramento nei conti complessivi.

Nonostante il periodo sia quello invernale, storicamente meno favorevole ai vettori, il colosso tedesco soffre proprio nel settore del trasporto passeggeri.

Con 5,6 miliardi di dollari ricavi infatti, l’insieme delle compagnie aeree fa segnare un -9,8%. Sprofondano i conti di Eurowings che fa registrare entrate per 352 milioni di dollari con un margine operative netto in calo del -31,5% rispetto allo scorso anno.

Il recupero del Gruppo è trainato da Swiss Air, Lufthansa Technik (che si occupa della manutenzione) e dal settore del catering. Gli altri vettori (Lufthansa, Brussels e Austrian) tendono ancora a viaggiare in perdita.

Infine, anche l’Ebit rettificato del Gruppo però, migliora a -273 milioni rispetto ai -577 milioni dello scorso anno.

Così come decisamente positivo risulta l’andamento operativo con oltre 22 milioni di passeggeri trasportati da gennaio a marzo di quest’anno rispetto ai 13 milioni di pax dello stesso periodo dell’anno scorso, con un load factor del 75% che secondo le previsioni dei vertici del Gruppo potrebbe portare a una media dell’85% nel corso dell’intero anno.

Nel commentare i dati del primo trimestre, l’amministratore delegato, Carsten Spohr, ha dichiarato esplicitamente «Il Gruppo Lufthansa si è rimesso in carreggiata e dopo un così buon avvio di anno prevediamo di registrare un autentico boom di viaggi aerei per la stagione estiva, con un nuovo record nei nostri ricavi da traffico per l’intero anno».

Le parole di esplicito ottimismo di Spohr seguono di poche ore le dichiarazioni molto favorevoli che aveva usato per commentare la vicenda Ita Airways con un ingresso del Gruppo Lufthansa nell’azionariato della compagnia di bandiera italiana definitivo “utile e logico”, aggiungendo poi il concetto di Roma-Fiumicino quale hub strategico per lo sviluppo del traffico nel sud Europa e Mediterraneo. Frasi ad effetto che sembrano un buon viatico per ll’epilogo della trattativa Ita-Lufthansa previsto per il 12 maggio.