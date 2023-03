Lufthansa rivoluziona le cabine First e Business con le Suite

Una vera e propria rivoluzione per la “morigerata” Lufthansa che, proseguendo il piano di rinnovamento delle cabine di bordo nominato Allegris, ha presentato in anteprima le rinnovate cabine di First e Business Class per il lungo raggio.

La First Class Suite Plus è una vera e propia camera privata, una cabina indipendente con pareti che arrivano fino al soffitto, che si chiude completamente per garantire la massima privacy e che prevede all’interno una grande tavolo e due posti a sedere che si possono combinare fino a diventare un letto matrimoniale.

IL METODO ALLEGRIS

L’obiettivo di Lufthansa è stabilire un nuovo standard di comfort e privacy rispetto alle sue vecchie cabine. ovviamente anche il servizio a bordo per la Suite sarà totalmente personalizzato e dedicato come un viaggio di lusso. La First Class sarà introdotta nel 2024 sui nuovi Airbus A350 come parte proprio di “Lufthansa Allegris”, il nuovo prodotto a lungo raggio della compagnia aerea. Nel processo, l’azienda sta migliorando l’esperienza di viaggio complessiva per i clienti in tutte le classi di viaggio: Economy, Economy Premium, Business e First.

Allegris è il grandissimo sforzo di Lufthansa per rinnovare totalmente l’intero prodotto con un investimento totale di 2,5 miliardi di euro entro il 2025.

«Ogni cliente ha una propria visione del concetto di premium, motivo per cui ci concentriamo sulla massima individualità ed esclusività. La suite di First Class Plus trasmette la sensazione di privacy e individualità simile a una camera d’albergo», ha spiegato Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines.

LE NOVITÀ IN BUSINESS

Per la prima volta, inoltre, gli ospiti della Business di Lufthansa possono anche prenotare una propria suite, che offre ancora più comfort e privacy a causa delle pareti alte e delle porte scorrevoli. I viaggiatori nelle prime file possono godere di uno spazio personale esteso, un monitor di dimensioni fino a 27 pollici e ampio spazio. Ogni suite offre anche il proprio guardaroba e minibar personale. All’interno, è possibile collegare le due suite in modo che gli ospiti di Business insieme possano godere di un grande spazio di privacy.

La grande novità, però, è che qualsiasi sedile ha l’accesso diretto al corridoio. I viaggiatori possono scegliere tra le sei opzioni di sedili aggiuntive, a seconda che vogliono un letto extra lungo che misura 2,20 metri, spazio extra e area di lavoro, un sedile con una culla o semplicemente un sedile esclusivo direttamente vicino al finestrino. È anche disponibile un doppio sedile, in cui la console centrale può essere ritirata per trasformarla in una superficie reclinabile per due.

CAMBIA ANCHE LA ECONOMY

La nuova classe di Economy Premium, infine, è già stata introdotta da Swiss Air nella primavera del 2022. Il sedile “Allegris” offre più spazio per le gambe, un riposa-gambe pieghevole che può essere regolato ancora più indietro rispetto ad oggi. Poiché sarà integrato in un guscio duro, tuttavia, la regolazione non avrà alcun effetto sugli altri passeggeri della fila posteriore. Anche i passeggeri di Economy Premium riceveranno un kit di di viaggio realizzato con materiali sostenibili.

In Economy, infine, i viaggiatori avranno la possibilità di prenotare posti aggiuntivi nelle prime file che offrono più spazio per le gambe o un posto libero accanto a loro.