Luglio da dimenticare tra disservizi aerei e ferroviari

Voli puntuali scesi del 18,5%, oltre 70 disservizi sui binari. Luglio si appresta ad andare in archivio tra disagi e ritardi, secondo le statistiche del Codacons, in un’indagine che ha elaborato le informazioni pubblicate sul sito di Rfi e i dati Eurocontrol.

Sul fronte degli aerei, nella settimana dal 15 al 21 luglio, la puntualità dei voli in partenza dagli scali europei è scesa al 49,7% (-18,5% rispetto al 2019), con l‘Italia che detiene una quota del 15% di tutti i ritardi registrati in Europa.

In 10 giorni, tra il 16 e il 25 luglio, sono stati invece 74 i casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione lungo la linea ferroviaria italiana non dovuti a cause di forza maggiore. “Disservizi – spiega l’associazione dei consumatori – legati in larghissima parte a problemi tecnici ai treni o alla linea elettrica, ma anche a furti di rame o presenza di persone non autorizzate sui binari. La tratta più colpita? La linea Alta velocità Roma-Firenze”.

Ecco nel dettaglio il capitolo dei voli e anche qui i problemi sono rilevanti: “I ritardi di rotta hanno registrato una media di 258mila minuti al giorno. Carenza di personale di volo e di terra e problemi organizzativi delle compagnie rappresentano la causa del 50% di tutti i ritardi aerei registrati in Italia e nell’Ue”.

C’è poco da ridere per i cittadini, che però devono anche recitare il mea culpa: «Molto spesso – sottolinea il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – gli utenti non conoscono i propri diritti e gli operatori si guardano bene dal comunicare in modo chiaro ai viaggiatori la possibilità di ottenere un risarcimento nel caso in cui un collegamento venga cancellato o subisca un forte ritardo. Invitiamo tutti a far valere i propri diritti in caso di disservizi o problemi con le società che gestiscono i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali».