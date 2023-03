Luxury travel, a novembre il fam-meet Journeys in Italy

Tempo di Italia per Journeys Global Group, la società con sede a Londra fondata da Micaela Giacobbe che ha lanciato un concetto di eventi di networking new age – Journeys.global – la soluzione per eventi su misura specializzata nell’arte di interagire l’uno con l’altro a livello globale.

Da martedì 28 novembre a venerdì 1° dicembre 2023 debutta Journeys in Italy, un evento annuale studiato per un massimo di 40 selezionati buyer senior, dei settori lusso e Mice dal Nordamerica (Stati Uniti, Canada e Messico) che incontreranno fino a 40 fornitori italiani selezionati per tre giorni nello stile business Fam-Meet.

Si tratta di un modo innovativo di fare affari, con eventi che offrono veramente un’esperienza personale e altamente coinvolgente per ogni partecipante, aiutando a stabilire la fiducia reciproca e fare affari per il futuro. Incontri di business che insieme permettono di scoprire patrimonio, cultura e stile di vita della destinazione.

Una formula creata dalla managing director Micaela Giacobbe, forte della sua esperienza di oltre 25 anni nel settore degli eventi. Peculiarità del Fam-Meet è che le riunioni non si svolgono in una tradizionale sala conferenze con riunioni al tavolo; i partecipanti possono invece vivere una vasta gamma di esperienze locali, con l’opportunità di costruire ricordi insieme. I ricordi, a loro volta, creano fiducia e la fiducia porta a relazioni commerciali durature. È un nuovo modo per fare rete e/o vendere una destinazione, che assicura che acquirenti e fornitori stabiliscano fiducia e facciano affari con le persone che contano, mentre allo stesso tempo consente a tutti gli attori coinvolti di vivere la destinazione in un modo che un evento commerciale non potrebbe mai fare.

Ogni anno ci sarà un focus su una regione diversa dell’Italia. Per la prima edizione Journeys si concentrerà sui buyer americani – visto che il mercato di viaggi di lusso in uscita dal Nordamerica è attualmente quello che fa registrare il tasso di crescita più rapido a livello globale – ma anche gli acquirenti potranno cambiare negli anni successivi.

I buyer di oggi sono agenti di viaggi e concierge di altissima qualità. I seller italiani sono hotel, dmc, experience provider, crociere e jet privati ​​che operano nel settore dei viaggi di lusso.