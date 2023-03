Maldive, a Padova la prima tappa del roadshow Azemar-Sun Siyam Resorts

Prima tappa per il roadshow del t.o. Azemar, specialista sull’Oceano Indiano, in collaborazione con Sun Siyam Resorts. La location è stata Villa Italia a Padova: per il secondo anno consecutivo le due aziende intraprendono un percorso congiunto di presentazione alle agenzie di viaggi per illustrare le strutture del Gruppo alberghiero al 100% di proprietà maldiviana e le proposte dell’operatore.

Gli agenti presenti all’evento hanno potuto approfondire la loro conoscenza relativamente all’ultimo nato Siyam World, nell’atollo di Noonu che si distingue per le tante attività sportive che si possono praticare e per offrire alcune attività come il seabreacher, a bordo di una moto d’acqua semi-sommergibile, o anche il cudajet, dotato di un sistema di propulsione che consente di nuotare sott’acqua come un pesce e senza fatica.

Alla serata veneta erano presenti: Loris Giusti (key account Azemar), Patrizia Di Patrizio (responsabile in Italia del Gruppo Sun Siyam), Paolo Varagnolo (area sales Triveneto Azemar).

Di seguito gli agenti di viaggi che hanno partecipato alla serata: Zarpar Viaggi (Catia e Rosella); Esmeralda Viaggi (Miriam); Barbieri Viaggi (Erika e Lucia); Leonardo Viaggi (Elisa); Monsel Viaggi (Ilaria); Girovago (Claudio e Andrea); Amber Viaggi (Natalia e Enzo); Utpull (Alessandro); Farold Viaggi (Monica e Alessandra); Voyager 125 (Fabio).