Mama Shelter raddoppia in Italia: aprirà a Como nel 2026

Ennismore e i partner di joint venture Zanklon Capital ed Extendam hanno annunciato il nuovo hotel Mama Shelter Lake Como, che aprirà a metà del 2026 e sarà la seconda struttura in Italia dopo quella di Roma.

Posizionato nel centro città, Mama Shelter Lake Como accoglierà persone di tutte le età, e offrirà 150 camere in cinque categorie, tra cui 21 suite, tutte concepite nello stile irriverente e ironico che contraddistingue Mama.

In struttura ci saranno quattro ristoranti e bar suddivisi in due nuovi edifici: un ristorante e un bar che saranno il cuore pulsante dell’hotel; Café Gelato, dove concedersi una piacevole sosta a base di golosità e un buon caffè; e un rooftop bar, perfetto per gli aperitivi al tramonto; infine, esclusivamente per gli ospiti dell’hotel, Mama Como disporrà di un ristorante informale a bordo piscina sul rooftop e di una wellness area.

Cedric Gobilliard, brand chief operating officer per Mama Shelter a Ennismore, ha detto: «Allo stesso tempo trendy e discreta, la destinazione Lago di Como è in continua evoluzione e richiama ospiti di tutte le età. Mama Shelter Lake Como, nostra seconda destinazione in Italia dopo l’apertura di Roma nel 2021, porterà il suo stile allegro e irriverente in questa città incantevole, dove regnano eleganza e bellezza naturale. E come tutti gli hotel Mama, anche Mama Shelter Lake Como sarà aperto alla gente del posto, invitata a vivere gli spazi dell’hotel dalla mattina alla sera, e a riunirsi qui in famiglia».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mama Shelter