Cicloturismo, è countdown per la fiera di Bologna

In piena fase di riscaldamento, quasi pronta a partire, la Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, che si terrà per la quarta edizione a Bologna, in Piazza Lucio Dalla, dal 4 al 6 aprile 2025.

L’evento, ormai punto di riferimento internazionale per il cicloturismo e la sostenibilità, offre una panoramica completa su destinazioni, tendenze, dati, modelli e accessori innovativi pensati per chi ama scoprire il mondo in sella a una bici. La fiera ospiterà oltre 150 operatori/espositori, tra i protagonisti spiccano Regione Sicilia come main sponsor e Regione Emilia Romagna, Regione Calabria, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Piemonte e Regione Toscana come premium partner. La Spagna torna in veste di sponsor internazionale.

Alla cerimonia di apertura, il 4 aprile alle ore 9:30 saranno presenti di Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio, Sport dell’Emilia-Romagna, Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo, Alessandra Priante, presidente di Enit, e Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena.

«Siamo felici di vedere la quarta edizione della Fiera del Cicloturismo tornare ancora una volta a Bologna, un palcoscenico ideale per questo evento che ogni anno continua a crescere e a rafforzarsi come punto di riferimento per il cicloturismo – sottolinea Pinzuti – La città e la Regione Emilia Romagna hanno accolto con entusiasmo la fiera fin dai suoi esordi e dimostrato una grande sensibilità verso la bicicletta, simbolo di un turismo sostenibile e lento, capace di connettere persone e valorizzare territori nel rispetto dell’ambiente. La Fiera del Cicloturismo è un’occasione unica per promuovere questa visione, costruire sinergie tra operatori e appassionati e contribuire alla crescita di un settore sempre più centrale per l’economia turistica e il benessere del nostro pianeta».

L’evento cavalca l’onda di successo del grande appuntamento sportivo del Tour de France che nel territorio ha generato un indotto diretto di oltre 124 milioni. La Regione continua a promuovere la vacanza in bicicletta come uno dei suoi principali prodotti turistici che permette di andare alla scoperta di un grande patrimonio naturale e culturale: da Piacenza fino alla Romagna una vasta rete di opportunità, 10 Ciclovie, circa 9.000 km tra percorsi stradali, piste ciclabili e tracciati sterrati che si snodano tra colline, città d’arte e splendidi panorami, e una rete di efficienti Bike Hotel.

«A conferma della sensibilità della nostra terra verso la mobilità sostenibile, l’anno prossimo a Rimini si terrà Velo-City, il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità, che attrae ogni anno più di 1.500 delegati provenienti da oltre 60 Paesi, evento che mancava dall’Italia da 35 anni – ricorda Roberta Frisoni – Per valorizzare ulteriormente il Cicloturismo, stiamo poi sviluppando nuove strategie di marketing e comunicazione, mirate a raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato, come il prossimo lancio di una nuova piattaforma digitale e social media per proporre itinerari ciclabili, eventi e pacchetti turistici dedicati ai cicloturisti, con l’obiettivo di creare una community attiva di appassionati di ciclismo e viaggi».

Tornando alla fiera, nella giornata del 4 aprile si svolgerà il Forum del Cicloturismo, interamente dedicato a business e networking per espositori, operatori del settore e giornalisti il cui programma prevede un convegno, seguito da momenti di formazione e da un workshop internazionale 1:1 che vedrà la partecipazione di circa 70 seller e 40 buyer provenienti da 11 Paesi (Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera).

Tra i temi salienti del convegno: il cicloturismo e la Dichiarazione Europea sulla Ciclabilità; il Rapporto nazionale sul Cicloturismo – viaggiare con la bici 2025; i trend del cicloturismo e il potere degli eventi.

Il 5 e 6 aprile avranno luogo le giornate dedicate al pubblico, a ingresso libero, e sarà possibile partecipare alle pedalate guidate per esplorare il territorio bolognese.

Un’attenzione particolare sarà riservata al tema della mobilità sostenibile, tema molto caro ai fondatori della fiera del Cicloturismo: grazie alla collaborazione con Trenitalia – divisione Intercity – i visitatori sono invitati a raggiungere Bologna in treno, sfruttando la possibilità di trasportare la bicicletta su treni intercity e regionali, minimizzando il proprio impatto sulla città di Bologna.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fiera del Cicloturismo