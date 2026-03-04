Mangia’s a 5 stelle introduce l’All-Inclusive Sublime

Destinazioni italiane iconiche, gastronomia d’eccellenza e attenzione autentica alla dimensione famiglia: è il format proposta da Mangia’s per la stagione 2026 che presenta due importanti novità.

La prima è l’All-Inclusive Sublime, che reinterpreta la formula con un’impronta gastronomica e una libertà di scelta reale. La seconda è l’introduzione dei servizi dedicati ai bambini e ragazzi in partnership con Worldwide Kids, realtà internazionale con oltre trent’anni di esperienza nei programmi per famiglie per l’hôtellerie di fascia alta.

Tutto per una vacanza perfetta: per i genitori, che possono rilassarsi dedicandosi al benessere, allo sport o al piacere del tempo personale e per i figli, che partecipano a programmi organizzati e sicuri, con percorsi ludico-formativi adeguati a ciascuna fascia d’età, condotti da professionisti qualificati.

ALL-INCLUSIVE SUBLIME

L’invito è a un’immersione nei sapori italiani, tra convivialità, libertà di scelta e attenzione ai dettagli; l’offerta è una ristorazione dine-around, che permette agli ospiti di esplorare ogni giorno atmosfere e proposte diverse, alternando il ristorante principale con servizio buffet e una selezione di ristoranti à la carte inclusi nell’esperienza.

Nel ristorante principale, il Mediterra, l’offerta è ampia, con opzioni healthy, vegetariane e gluten free. Accanto alla proposta principale, i ristoranti à la carte, dalla Pizzeria Al Grano ai sapori mediterranei del Donna Floriana Bistrot, fino alle influenze fusion del Kaigan Sushi Bar e alle proposte più autentiche dello Scausu Grill. In ciascuno, gli ospiti possono scegliere tre portate da menu curati nei dettagli, espressione di un’idea di italianità contemporanea.

La formula include inoltre una proposta beverage completa, con selezione di etichette e fino a 100 brand alcolici, oltre a soft drink e bevande analcoliche. Durante la giornata sono disponibili anche caffetteria e snack dolci e salati.

Il servizio è disponibile nei resort Mangia’s 5 stelle: Mangia’s Costa Ragusa Borgo; Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Mangia’s Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton; Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA ;Mangia’s Sardinia Resort.

Il Mangia’s Costa Ragusa Borgo, la cui nuova apertura è prevista per l’estate 2026, rappresenta una novità: sarà infatti il primo resort 5 stelle Mangia’s a proporre un’esperienza full all-inclusive.

INTRATTENIMENTO A MISURA DI BAMBINO

Attività stimolanti e percorsi ludico-formativi adeguati all’età, tutto guidato da professionisti qualificati.

L’offerta si divide in tre fasce d’età: Crèche (4 mesi – 4 anni): uno spazio riservato ai più piccoli, progettato per essere sicuro curato da professionisti qualificati e orientate allo sviluppo cognitivo e relazionale, nel rispetto di rigorosi standard di assistenza e sicurezza;Kids Club (4 – 12 anni): laboratori creativi, attività sportive, giochi di gruppo e momenti educativi pensati per stimolare curiosità, autonomia e socializzazione. una selezione di attività serali aggiunge ulteriore flessibilità alle famiglie; Teen Club (13– 17 anni): uno spazio dedicato ai ragazzi, con proposte calibrate sull’età e sugli interessi, tra attività sportive, sfide di squadra e momenti di condivisione pensati per incoraggiare indipendenza, spirito collaborativo e interazione sociale.

Sono inoltre disponibili, su richiesta, servizi aggiuntivi come babysitting serale e supervisione durante i pasti, per offrire alle famiglie ulteriore libertà nella gestione della giornata.

I servizi Worldwide Kids saranno attivi presso: Mangia’s Costa Ragusa Borgo, Sicilia; Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Mangia’s Sardinia Resort.

L’esperienza è gestita tramite la Worldwide Kids Digital Safety Platform e la prenotazione anticipata è fortemente consigliata.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mangia’s