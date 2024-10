Manovra, il trasporto pubblico locale protesta: «Fondi insufficienti»

Son troppo pochi i soldi per il trasporto pubblico locale (Tpl): le risorse previste dalla manovra economica del governo Meloni sono giudicate insufficienti a colmare il grave deficit strutturale del settore Tpl dalle tre associazioni di categoria Agens, Anav e Asstra.

“La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal governo, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale – scrivono le associazioni in una nota congiunta – La dotazione del Fondo nazionale trasporti ha infatti subito, per effetto dell’elevata inflazione di questi ultimi anni, una diminuzione in termini reali di circa 800 milioni di euro all’anno, oltre le riduzioni dei ricavi del traffico per i perduranti effetti della pandemia, e la misura contenuta all’art. 97 del ddl di bilancio interviene solo in minima parte e peraltro non in maniera strutturale sul grave deficit del Fondo nazionale dei trasporti”.