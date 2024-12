Mappamondo in fam trip in Thailandia e Vietnam

Due nuovi fam trip per Mappamondo che ha portato gli agenti di viaggi partner in Thailandia e Vietnam, l’operatore continua così a investire sulla formazione di alto livello.

Il viaggio in Thailandia, dal 17 al 26 novembre, ha visto 13 agenti accompagnati da Giorgia Carosi, responsabile booking Oriente, e Fabrizio Peluso, commerciale Toscana, in tour per scoprire le antiche bellezze del Paese, seguendo l’itinerario proposto nel nuovo programma di Mappamondo “Tutto Thailandia 3 – Storia, Tak Bat e Mare”.

Il viaggio è partito il giorno dopo il volo inaugurale di Ita Airways per Bangkok, dando modo ai partecipanti di testare la nuova connessione diretta da Roma. Il gruppo ha esplorato Bangkok (sede fra l’altro dell’ufficio assistenza 24/7 di Mappamondo), per poi toccare luoghi storici come Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai e Ayutthaya, patrimonio dell’Umanità Unesco, vivendo esperienze uniche, come il suggestivo tak bat all’alba con i monaci di Sukhothai.

La seconda parte del viaggio si è svolta sull’isola di Koh Samed, dove sono state visitate le strutture selezionate dal tour operator, come il Paradee Resort e l’Ao Prao Beach Resort. A conclusione del viaggio, una serata esclusiva presso il prestigioso Park Hyatt Bangkok.

Il fam trip in Vietnam, 30 novembre-11 dicembre, in collaborazione con Emirates, ha coinvolto gli agenti di viaggi in un itinerario inusuale da Ho Chi Minh ad Hanoi, con estensione finale presso l’Avana Retreat. Accompagnati da Yael Modena e Angela Di Sando, entrambi booking Mappamondo di Milano e Roma, e Riccardo Toni, commerciale Roma, i partecipanti hanno scoperto una destinazione in forte crescita, con un focus sull’unicità delle proposte di Mappamondo.

Fiore all’occhiello del tour, l’Avana Retreat, un lodge immerso nelle valli di Mai Chau, a 100 km da Hanoi tra risaie e foreste. Durante la sua costruzione, oltre alla piantumazione di10.000 alberi, sono state restaurate le antiche terrazze adottando le tecniche delle tribù Hmong e Thai.

Entrambi i tour si distinguono, oltre per la unicità e bellezza dei luoghi proposti, anche per la durata, più estesa, rispetto al classico formato di sette giorni.

