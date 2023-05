Mappamondo incontra il trade per promuovere il volo diretto Pisa-Dubai

Sono una quarantina le agenzie partner presenti il 17 maggio a Pisa all’appuntamento Mappamondo, per approfondire le opportunità che il collegamento diretto a Dubai può offrire al mercato toscano e ligure. La rotta sarà operata tutto l’anno tre volte a settimana da flydubai, fino a 4 frequenze settimanali nel periodo 23 giugno–29 settembre 2023, martedì, giovedì, venerdì, domenica. L’evento, che si svolgerà presso il Business Center Aeroporto di Pisa Galileo Galilei, è organizzato in collaborazione con Toscana Aeroporti, flydubai, Dubai Economy and Tourism e Arabian Adventures.

Con voli diretti da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone pacchetti per viaggi lungo raggio su Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni.

«La Toscana è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – spiega Daniele Fornari, product manager Viaggi del Mappamondo – e il volo diretto su Dubai, una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva, siamo certi che il collegamento flydubai da Pisa darà un ulteriore incentivo alle vendite».

Al termine dell’incontro gli agenti di viaggio avranno l’opportunità, di vincere due viaggi premio a Dubai.