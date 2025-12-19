Mappamondo marcia spedito verso i 50 anni

Chiuso un anno di grandi anniversari per il trade turistico, sta per iniziare un 2026 che vedrà un altro operatore celebrare un importante traguardo: si tratta dello storico Viaggi del Mappamondo, che si accinge a tagliare il traguardo dei 50 anni di attività. Il t.o. romano guidato da Andrea Mele, tra i volti-simbolo del settore anche per il suo pluriennale impegno in Astoi, dove è stato appena rinnovato nella carica di vice presidente, ha fatto tesoro dell’ingresso dell’affermato brand Shiruq incassando risultati commerciali e finanziari molti positivi.

«Chiuderemo il 2025 al di sopra delle previsioni con un fatturato al +10% e un’ottima marginalità», fa sapere Mele, che guarda con ottimismo al 2026, già forte di un «prenotato in decisa crescita».

Mappamondo ha di recente acquisito un nuovo immobile che porta a 700 mq la superficie totale degli uffici della sua storica sede di Roma situata in un palazzo in stile liberty del 1913, progettato dal noto architetto Marcello Piacentini: «Un’operazione – commenta il ceo – che ci rende particolarmente orgogliosi e testimonia una visione ambiziosa per il presente e per il futuro».

Il 2026 sarà scandito da eventi e iniziative dedicate al 50° anniversario che culminerà in un grande evento, a Roma, nel mese di febbraio.