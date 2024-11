Mar Rosso, naufragio Sea Story: turisti dispersi

Sarebbero 45 le persone disperse nel Mar Rosso dopo il naufragio di un’imbarcazione turistica, uno yacht della Sea Story che generalmente si occupa di escursioni per immersioni, vicino alle coste di Marsa Alam, di cui 31 turisti e 14 membri dell’equipaggio.

A dare la notizia fonti qualificate egiziane che però non precisano quali siano le nazionalità dei turisti dispersi, mentre le ricerche sono in corso. Secondo quanto reso noto, alcuni sopravvissuti al naufragio della nave da crociera sarebbero stati recuperati e portati in salvo.

Il naufragio si è verificato questa mattina (lunedì 25 novembre) alle 5.30 per cause ancora sconosciute, mentre la nave era vicino a una famosa destinazione per le immersioni, Shaab Satayah, al largo della costa della località turistica di Marsa Alam, e il capitano stava portando i subacquei in giro.

Amr Hanafy, governatore della regione del Mar Rosso, ha dichiarato che gli aerei di ricerca e soccorso sono stati utilizzati per salvare alcuni sopravvissuti dall’oceano, poi trasportati negli ospedali locali. Gli altri turisti sono stati costretti a rimanere nell’ultima posizione conosciuta dell’imbarcazione in attesa dell’arrivo della fregata Al-Fateh per salvarli. Il governatore non ha fornito un bilancio preciso del numero di vittime, feriti e sopravvissuti.

Lo yacht era partito da Port Ghalib il 24 novembre e sarebbe dovuto arrivare al porto turistico di Hurghada il 29 novembre.

Sea Story in genere effettua crociere per i turisti appassionati di immersioni, ha 18 cabine e può ospitare 36 passeggeri.