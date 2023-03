Marriott, a Milano debutta il Tribute Portfolio di Porta Nuova

La collezione di hotel indipendenti Tribute Portfolio, parte di Marriott International, ha dato il benvenuto al Duo Milan Porta Nuova, nuovo hotel situato nell’omonimo quartiere di Milano, hub di design, moda e business della città, e seconda struttura Tribute in Italia.

Duo Milan Porta Nuova ha fatto il suo debutto nel Tribute Portfolio a seguito di un importante progetto di ristrutturazione, curato da Il Prisma, società internazionale di architettura e design, con Dna italiano e sedi a Londra, Milano, Roma e Lecce. Ispirandosi ai valori del brand Tribute, l’hotel è stato ripensato come un luogo dalla duplice anima, dove si intrecciano business e leisure.

Fabio Leoni, general manager di Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel, ha commentato: «Tribute Portfolio è un brand della famiglia Marriott International in forte crescita, che vanta 86 hotel in tutto il mondo, di cui 16 in Europa e soltanto un altro in Italia. Siamo molto contenti di aver portato a termine una ristrutturazione multimilionaria che ha coinvolto tutte le aree dell’hotel. Questo ci ha permesso di riposizionare la struttura, ex Four Points by Sheraton Milan Center, e portare avanti il processo di rebranding, culminato con il lancio del nuovo hotel».

L’hotel dispone di 239 camere, con 11 suite, caratterizzate dall’utilizzo di colori vivaci e dettagli inaspettati e giocosi che fanno riferimento al paesaggio urbano. Grande attenzione anche all’offerta culinaria. Nel suo Duo Café l’hotel propone un’atmosfera perfetta per una pausa rilassante dopo una giornata di lavoro, di shopping o di tour della città mentre nel Duo Bistrot, con cucina italiana e internazionale, accenti di colore e dettagli in ottone si combinano con elementi visivi di ispirazione industriale.

Infine, a disposizione dei clienti anche un centro fitness completamente attrezzato e cinque sale riunioni, la maggior parte con luce naturale, che possono ospitare fino a 50 persone.