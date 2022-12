Marriott apre a Dubai l’esclusivo Resort Palm Jumeirah

Marriott Hotels ha annunciato l’apertura del suo primo resort negli Emirati Arabi Uniti: si tratta del Resort Palm Jumeirah di Dubai, situato lungo Palm West Beach e affacciato su 7mila metri quadrati di spiaggia di sabbia bianca.

È la cinquantesima proprietà di Marriott Bonvoy a Dubai e rappresenterà una destinazione sofisticata per tutti i turisti in cerca di una vacanza esclusiva, proponendo ben dieci ristoranti (tra cui il mediterraneo Levantera e la steakhouse coreana Smoki Moto), una piscina di 75 metri con quattro jacuzzi, un miniclub, una spa, un centro fitness e la possibilità di cimentarsi in tanti sport e attività acquatiche.

«Essendo una delle destinazioni turistiche più vivaci al mondo e un punto di riferimento per i viaggiatori business, Dubai è la città ideale per uno degli hotel di punta del portfolio Marriott Hotels – ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vice presidente – premium and select brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Situato lungo un idilliaco tratto di spiaggia di sabbia bianca con acque turchesi e panorami mozzafiato, Marriott Resort Palm Jumeirah è il luogo perfetto in cui vivere momenti indimenticabili, scoprire nuove cucine e rilassarsi».

Caratterizzate da colori che ricordano il mare e la sabbia, le 608 camere e suite in stile moderno del resort offrono una magnifica vista sull’oceano e sono dotate di ogni comfort come un catalogo di cuscini fra cui scegliere, illuminazione d’atmosfera, un sofisticato sistema di intrattenimento, ampie vasche da bagno e balconi privati. Per chi viaggia con tutta la famiglia, la soluzione ideale sono le camere comunicanti del resort o le suite con due camere da letto con ambienti separati per il soggiorno, la zona notte e la sala da pranzo.

Per gli ospiti che soggiorneranno in una delle camere o delle suite, inoltre, sarà disponibile M Club, uno spazio esclusivo pensato da Marriott Hotels per ricaricarsi o concentrarsi in qualsiasi momento della giornata. Se invece ci si vuole prendere una pausa con vista su Dubai, la lounge situata sulla rooftop del resort offre un buffet gratuito, colazioni, spuntini leggeri, menù da asporto e aperitivi che possono essere gustati insieme al Cocktail Hour.

«Con le nostre strutture per il business e il tempo libero leader del settore, le incredibili opzioni di ristorazione, le tante attività ricreative, le camere ben attrezzate e il servizio accurato, offriamo agli ospiti esperienze straordinarie che supereranno le loro aspettative – ha commentato Gerrit Schmitt, direttore generale del Marriott Resort Palm Jumeirah, Dubai – Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti nel nostro nuovo resort sulla spiaggia».