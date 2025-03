Maxi sciopero in Germania: cancellati 3.500 voli

Disagi per oltre 500.000 passeggeri, 3.500 voli soppressi. Dalla mezzanotte di oggi (lunedì 10 marzo) e per 24 ore una raffica di scioperi negli scali ha messo in ginocchio il traffico aereo in Germania, coinvolgendo i dipendenti del controllo passeggeri, il personale, delle merci e del carico, nonché nelle aree di servizio.

“Ci saranno massicce restrizioni su partenze e arrivi, fino alla cancellazione dei voli”, aveva preannunciato venerdì scorso il sindacato Ver.Di – operativo nel settore dei servizi e il secondo più grande della Germania dopo l’Ig Metall – citando i seguenti aeroporti: Amburgo, Brema, Hannover, Berlino, Düsseldorf, Dortmund, Colonia/Bonn, Lipsia/Halle, Francoforte, Stoccarda e Monaco.

Negli scali di Weeze, vicino a Düsseldorf, e Karlsruhe/Baden-Baden sono stati chiamati a scioperare solo i dipendenti del settore della sicurezza aerea.

A Berlino, dove si è svolta anche una manifestazione dei lavoratori, aeroporto Ber-Willy Brandt pressoché deserto: cancellati quasi 500 voli, colpiti circa 67.000 passeggeri. Stessa situazione nello scalo di Francoforte sul Meno, dove sono stati annullati 1.054 voli su 1.116 previsti. A Düsseldorf l’agenzia tedesca Dpa riferisce che non c’è stata la chiusura completa dello scalo.

Il prologo c’era già stato domenica all’aeroporto di Amburgo, con sciopero attuato con appena mezz’ora di preavviso, generando il caos tra circa 40.000 passeggeri e forti polemiche.

Il nodo da sciogliere, rivendicano i sindacati, è la negoziazione un nuovo contratto collettivo con i datori di lavoro della Federal Association of Aviation Security Companies. Per il settore pubblico il sindacato chiede, tra le altre cose, un aumento di stipendio dell’8%, vale a dire almeno 350 euro in più al mese, nonché tre giorni di ferie aggiuntivi. La controparte non ha ancora presentato un’offerta concreta.

Il terzo round di colloqui salariali è stato programmato per venerdì a Potsdam. Ulteriori scioperi nelle strutture gestite dal governo federale e dalle autorità locali si terranno questa settimana, come annunciato da un portavoce di Ver.Di.

Il caos negli aeroporti tedeschi ha avuto pesanti ripercussioni in Svizzera. All’aeroporto di Zurigo-Kloten, il più importante del Paese, sono stati cancellati 66 voli, ovvero 34 arrivi e 32 partenze. Una quindicina annullati in quello di Ginevra-Cointrin.

La maggior parte dei voli è stata soppressa con un preavviso di sole 24 ore e le compagnie interessate – tra cui easyJet, Eurowings, Swiss e la stessa Lufthansa – hanno informato i passeggeri dei disagi.