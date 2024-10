Mercoledì Fisco, il 23 ottobre il webinar Advmanager-Assoviaggi sull’ottimizzazione fiscale per le agenzie

I webinar di Mercoledì Fisco, nati principalmente per i clienti di F. Scotti & Partners e di ©ADVMANAGER e per gli associati Assoviaggi Confesercenti, saranno aperti fino a fine dicembre anche a tutte le agenzie di viaggi e loro consulenti che si iscriveranno inviando una email a [email protected], indicando il proprio nome e cognome e la denominazione dell’agenzia di viaggi, oppure dello Studio amministrativo di appartenenza.

Gli associati Assoviaggi Confesercenti potranno invece iscriversi cliccando qui.

Gli iscritti riceveranno la conferma dell’iscrizione e il link personalizzato per accedere al webinar.

Ogni webinar avrà la durata di un’ora/un’ora e mezza. La prima parte sarà dedicata all’esposizione dell’argomento scelto dal relatore, la seconda parte sarà un question time a disposizione dei partecipanti su qualsiasi argomento. A seconda della natura del quesito posto, esso potrà essere riscontrato immediatamente oppure nei webinar successivi, e se di interesse generale sarà pubblicato in forma anonima nei sito internet www.advmanager.org e nello Sportello Fiscale di Assoviaggi Confesercenti, ed anche in sintesi su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Mercoledì Fisco 23 ottobre 2024 ore 14.00: i contenuti dei webinar.

In questa prima sessione dei webinar sarà illustrata la miniguida Ottimizzazione fiscale per Agenzie di Viaggi, suggerita principalmente dalla nostra esperienza con le PMI agenzie di viaggi e turismo clienti del Sistema ©ADVMANAGER a partire dal 2018, primo anno di mercato di questo innovativo servizio, fino all’anno 2023. Ci eravamo già occupati di agenzie di viaggi e turismo negli anni ’80 dello scorso secolo, come analisti per conto di alcune delle maggiori software house dell’epoca, confrontandoci allora con oltre 1.000 piccole imprese. Poi nel ventennio successivo avevamo svolto consulenza di direzione per alcuni dei maggiori gruppi turistici italiani di allora (ACI Automobile Club d’Italia, Buon Viaggio, CTS, Easy Marfket, Gruppo Cisalpina/Vivere & Viaggiare, Gruppo Gastaldi, Holding Italiana Turismo, Valtur, Viaggi del Ventaglio), allargando così ad imprese di ogni dimensione e tipologia di business la nostra esperienza sul campo, che ora utilizziamo per la gestione dell’innovativo servizio ©ADVMANAGER.

Dopo il biennio (2020-2021) dello stato di emergenza Covid-19, una certa percentuale di agenzie clienti (variamente costituite: imprese individuali, società di persone, società di capitali), hanno conseguito uno sviluppo degli affari con incrementi anche rilevanti rispetto all’anno pre-crisi 2019. Il risvolto della medaglia è stato l’altrettanto rilevante aumento del carico fiscale e contributivo, la cui percezione è stata aumentata dal fatto che, non avendo versato acconti d’imposta per l’anno 2022 (giustamente, in quanto nel 2021 non c’erano stati utili fiscali), fra il luglio e il novembre 2023 si sono accumulati in pratica i carichi di due intere annualità: l’intera imposta del 2022 e il 100% di acconto per il 2023. E lo stesso per i contributi Inps.

Ma a parte la contingenza di questo accumulo, resta il problema di come dare il giusto assetto istituzionale e fiscale alla propria Impresa alla luce delle accresciute dimensioni.

Atteso che sull’argomento esiste una assai vasta letteratura che discute ogni dettaglio e in particolare le differenti interpretazioni delle possibili scelte critiche, cerchiamo qui di fare una sintesi, magari non esaustiva, che possa essere di primo orientamento pratico per l’imprenditore agente di viaggi, sia dal punto di vista civilistico, delle responsabilità e dei rischi; sia sotto gli aspetti fiscale e previdenziale.

Sommario della miniguida.

1) Introduzione.

2) Aspetti civilistici: autonomia patrimoniale e rischio d’impresa.

3) Costituzione di una SRL (con eventuale conferimento dell’impresa individuale).

4) Sintesi delle principali regole fiscali.

5) Sintesi dei principali aspetti previdenziali.

6) Deducibilità fiscale di particolari categorie di spesa per le varie tipologie di impresa.

7) Alcune possibilità di ottimizzazione fiscale nella SRL(S).

8) IRPEF-INPS: raffronto fra compenso e dividendo per soci operativi/amministratori di piccole SRL(S).

I webinar 2024 di Mercoledì Fisco proseguiranno con il seguente calendario:

Novembre 6, 20

Dicembre 4, 18

