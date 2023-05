Miami da record: oltre 26 milioni di visitatori in un anno

Oltre 26,5 milioni di visitatori nel 2022 di Miami. Il dato arriva dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau (Gmcvb), che ha tenuto presso il LoanDepot Park la sua presentazione annuale sullo stato del turismo della nota destinazione Usa.

L’aumento del numero di viaggiatori a Miami ha generato livelli di spesa più elevati, fino a circa 20,8 miliardi di dollari, segnando un aumento dell’8% rispetto al 2021. In crescita, inoltre, il numero di ospiti negli hotel, come indicato dai 17,1 milioni di pernottamenti registrati nel 2022, con un aumento del 12,7% rispetto al 2021.

«Crediamo fermamente che questi risultati del 2022 possano essere attribuiti alla gamma di attrazioni, servizi, ristoranti, ospitalità d’eccellenza della nostra destinazione e al lavoro instancabile dei partner – ha affermato David Whitaker, presidente e ceo di Gmcvb – Ma i numeri da soli non sono sufficienti per spiegare cosa significhi un successo duraturo in questo settore. Il turismo alimenta la crescita dell’occupazione e la vitalità economica, con conseguenti vantaggi in termini di qualità della vita grazie all’introito generato dalla tassa di soggiorno che sostiene dall’arte alla cultura, all’assistenza sanitaria fino ai trasporti».

In prima linea, l’Aeroporto Internazionale di Miami ha servito oltre 50,6 milioni di viaggiatori e ha accolto nuovi vettori tra cui Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Nonostante le sfide poste dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai tempi di attesa prolungati per i visti, Greater Miami e Miami Beach hanno registrato una rinascita dei tradizionali mercati globali. Il rimbalzo del mercato internazionale dei visitatori ha evidenziato un tasso di crescita costante del 2,7% nel 2022.

Le crociere hanno poi fatto un ritorno trionfale con un aumento del volume di arrivi iniziato in estate, rimbalzando ai livelli del 2019.

Cumulativamente, i visitatori internazionali hanno coperto il 25% del mercato, con 4,7 milioni di arrivi, contribuendo al 29% delle spese turistiche. In particolare, l’America Latina ha mantenuto il suo status di mercato chiave. La Colombia è stata il principale mercato internazionale per il secondo anno consecutivo, con 432mila visitatori.

Crescita significativa, infine, per il settore dei meeting e dei congressi, con prenotazioni che hanno riempito l’iconico Miami Beach Convention Center (MBCC) e gli hotel circostanti. Dall’inizio dell’anno, il Gmcvb ha lavorato per consolidare 386 convegni e riunioni, generando 239.218 pernottamenti totali.

Nel corso dell’evento, il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha presentato diverse nuove iniziative, tra cui l’ampliamento del turismo multiculturale, il programma di formazione Miami Begins With Me, Rainbow Spring e i celebri programmi Miami Temptations. Queste iniziative mirano a sensibilizzare sui diversi quartieri storici della destinazione, creare un’esperienza autentica per tutti i visitatori e offrire promozioni e risparmi nei migliori ristoranti.