Milano Cortina 2026, in vendita da novembre i pacchetti Olimpiadi

Milano Cortina 2026 e On Location, provider ufficiale di hospitality per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina dal 6 al 22 febbraio, hanno annunciato durante una conferenza stampa a Casa Italia a Parigi, dove sono in corso le attuali Olimpiadi, che i pacchetti Ticket-Inclusive Hospitality & Overnight saranno in vendita a novembre 2024.

I pacchetti offrono ai clienti biglietti garantiti per gli eventi insieme all’accesso a una varietà di opzioni di pernottamento e intrattenimento. Queste soluzioni vanno da suite private all’interno della venue di gara alle lounge Premium condivise, fino agli spazi di hospitality esclusivi e hotel di lusso e alle offerte più semplici.

Fino al 30 settembre 2024, On Location offrirà ai clienti anche il Priority Access, un programma che prevede un deposito per garantirsi il diritto di opzione sui pacchetti.

Un deposito di 200 euro, totalmente rimborsabile, darà alle persone l’accesso prioritario a posti Premium degli eventi sportivi più richiesti, un servizio di eccellenza di hospitality, sistemazione in hotel esclusivi, trasporti dedicati per raggiungere i luoghi delle gare, la possibilità di sperimentare alta cucina preparata da chef rinomati, incontri con campioni olimpici e paralimpici e altro ancora.

«Il primo programma di Priority Access nella storia dei Giochi Olimpici – ha dichiarato Emilio Pozzi, amministratore delegato di On Location in Italia – riflette gli sforzi di On Location e Milano Cortina 2026 per fornire agli ospiti un accesso senza precedenti a questo evento globale e monumentale. Questa è un’opportunità vantaggiosa sia per le aziende che per i fan, e consente loro di pianificare ai Giochi Olimpici Invernali una Hospitality Experience da sogno capace di creare ricordi memorabili».