Minor Hotels debutta in Croazia e Slovenia

Minor Hotels amplia il proprio portafoglio internazionale con il debutto in Croazia e Slovenia e firma un accordo di gestione con Mk Group. Dal 12 febbraio 2026, due nuove strutture collocate lungo la costa adriatica sono gestite da Minor Hotels e riapriranno a fine marzo in vista della stagione.

Si tratta delll’Hotel Palace Portorož, in Slovenia, e dell’Adriatic Istria Resort, a Savudrija, in Croazia. Successivamente, al termine di un significativo intervento di ristrutturazione e riqualificazione, i resort saranno rilanciati nel primo trimestre del 2027 sotto i brand di lusso del gruppo, Anantara e Minor Reserve Collection.

«La decisione di rafforzare la nostra presenza nell’Europa centrale e sud-orientale è guidata dalla forte crescita del turismo e dall’aumento della richiesta di esperienze di ospitalità di lusso distintive», ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels. «Siamo entusiasti di collaborare con Mk Group in questa opportunità unica di entrare nell’area adriatica e sono fiducioso che la sinergia tra i nostri team porterà a un’esperienza distintiva e di alto livello in queste due eccezionali strutture», ha aggiunto.

«L’arrivo di questi brand segna un passo decisivo per il settore turistico regionale e inaugura un livello completamente nuovo di lusso. Questo progetto nasce in risposta alla domanda globale sempre più forte di esperienze sofisticate, autentiche ed esclusive, con particolare attenzione a un’offerta di spa e wellness peculiare. Questa iniziativa di Mk Group permetterà di posizionare l’intera regione tra le destinazioni più ambite a livello mondiale nel segmento del turismo di fascia premium», ha dichiarato Mihailo Jankovic, ceo di Mk Group.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor Hotels