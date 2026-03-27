Minor lancia Colbert Collection: il primo opening a Firenze

Nasce Colbert Collection, la nuova linea di Minor Hotels che ha scelto per il suo debutto, di questa primavera, l’Italia e precisamente Firenze, trasformando lo storico Nh Collection Porta Rossa in Porta Rossa Hotel Colbert Collection.

Il premium brand Colbert Collection riunisce hotel indipendenti di tutto il mondo che accolgono per viaggiatori alla ricerca di emozioni e connessioni autentiche. Ogni proprietà ha una propria identità distintiva, ma tutte sono accomunate da un’eleganza discreta e da una profonda passione per l’espressione culinaria e culturale.

Colbert Collection si ispira ai caffè dei boulevard parigini e alla vivacità culturale dell’originale bistrot Colbert a Londra, parte di The Wolseley Hospitality Group, che gestisce una collezione di indirizzi dal concept gastronomico di proprietà di Minor International (Mint), società madre di Minor Hotels.

Colbert Collection entra a far parte del ricco portfolio di brand di Minor Hotels insieme a The Wolseley Hotels, Anantara, Minor Reserve Collection, Elewana Collection, Tivoli, Nh Collection, nhow, Avani, Nh, iStay e Oaks, riflettendo l’impegno del Gruppo nell’offerta a partner e ospiti di una gamma sempre più ampia di proposte con focus su un approccio “asset-right”, un modello flessibile che combina proprietà, leasing, gestione e franchising.

Il modello che consente a Minor Hotels di offrire ai proprietari di hotel di piccole e medie dimensioni soluzioni di conversione efficienti, supportate da una rete commerciale globale e sistemi di distribuzione avanzati, strumenti evoluti di revenue management e tecnologia, un solido programma loyalty e una forte brand equity, il tutto preservando l’identità locale di ciascuna struttura.

UN BRAND CON UN CUORE

Al centro del brand, tre elementi chiave: l’arte dell’incontro, l’arte del luogo e l’arte del gusto, che modellano l’esperienza degli ospiti con attenzione e profondità emotiva.

Ogni hotel della collezione mantiene la propria individualità, con l’artigianato, i sapori e le storie che lo contraddistinguono, a ciò si aggiungono l’expertise di Minor Hotels, una solida base di competenze commerciali globali e una struttura operativa, consentendo a ciascuna proprietà di esprimersi secondo i propri termini, pur mantenendo coerenza con l’offerta Colbert, fondata su una ricerca culinaria e creativa.

Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels, commenta: «Questo brand coglie opportunità specifiche nel mercato, permettendoci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione sia dei viaggiatori moderni sia degli owner. Celebra l’individualità e invita gli ospiti a scoprire hotel profondamente radicati nelle destinazioni che li ospitano, ma accomunati da una sensibilità condivisa. Con Colbert Collection, ogni struttura è libera di esprimere la propria storia, potendo contare al contempo sulla forza della nostra piattaforma commerciale globale e sulla nostra expertise operativa».

Colbert Collection dopo il debutto in Italia, proseguirà la sua espansione in tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Spagna, Austria ed Emirati Arabi Uniti, offrendo ai viaggiatori un’esperienza raffinata ma accogliente, definita dall’arte, dall’eccellenza culinaria e dal piacere autentico della connessione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor Hotels