Minor si espande in Thailandia con l’hotel Nh Hua Hin
13 Gennaio 12:43 2026

Minor Hotels apre con il brand Nh un nuovo indirizzo in Thailandia, il primo della catena nella città di Hua Hin, famosa località balneare del Paese, situata a 200 km a sud di Bangkok. 

Nh assumerà la gestione di una proprietà già esistente, nota come Hua Hin, a partire dal 16 gennaio 2026 

Il nuovo Nh Hua Hin offre 152 moderne camere e suite con vista sulla città e sulle montagne. La struttura è adatta a viaggiatori leisure e business e include nell’offerta camere deluxe, camere familiari con letti a castello e one-bedroom suite.

Tra i servizi offerti: un ristorante aperto tutto il giorno con un’offerta di piatti internazionali e specialità locali, una lobby café che propone snack leggeri e bevande fresche e gustose e, infine, uno splendido rooftop bar affacciato sulla piscina a sfioro, da cui ammirare suggestivi tramonti. 

Tra le aree dedicate al tempo libero una piscina panoramica, un Kids’ Club e un centro fitness moderno e attrezzato. L’offerta si completa con una sala polifunzionale di 110 mq, ideale per meeting, eventi e incontri di lavoro, dotata di attrezzature all’avanguardia e con una capienza fino a 90 persone. 

L’hotel offre un comodo accesso alla vicina Hua Hin Beach, ai mercati notturni locali e alle principali aree shopping

Dillip Rajakarier, ceo del Gruppo Minor International, società madre di Minor Hotels, ha commentato: «Siamo orgogliosi di introdurre il brand Nh Hotels & Resorts in una terza città della Thailandia. NH Hua Hin rappresenterà un nuovo punto di riferimento per un’ospitalità accessibile a Hua Hin, integrando la nostra offerta luxury e premium nella regione».

Dillip Rajakarier Hua Hin Minor Hotels Nh Hotels Thailandia
Redazione
Redazione

