Minor si espande in Thailandia con l’hotel Nh Hua Hin

Minor Hotels apre con il brand Nh un nuovo indirizzo in Thailandia, il primo della catena nella città di Hua Hin, famosa località balneare del Paese, situata a 200 km a sud di Bangkok.

Nh assumerà la gestione di una proprietà già esistente, nota come Hua Hin, a partire dal 16 gennaio 2026.

Il nuovo Nh Hua Hin offre 152 moderne camere e suite con vista sulla città e sulle montagne. La struttura è adatta a viaggiatori leisure e business e include nell’offerta camere deluxe, camere familiari con letti a castello e one-bedroom suite.

Tra i servizi offerti: un ristorante aperto tutto il giorno con un’offerta di piatti internazionali e specialità locali, una lobby café che propone snack leggeri e bevande fresche e gustose e, infine, uno splendido rooftop bar affacciato sulla piscina a sfioro, da cui ammirare suggestivi tramonti.

Tra le aree dedicate al tempo libero una piscina panoramica, un Kids’ Club e un centro fitness moderno e attrezzato. L’offerta si completa con una sala polifunzionale di 110 mq, ideale per meeting, eventi e incontri di lavoro, dotata di attrezzature all’avanguardia e con una capienza fino a 90 persone.

L’hotel offre un comodo accesso alla vicina Hua Hin Beach, ai mercati notturni locali e alle principali aree shopping

Dillip Rajakarier, ceo del Gruppo Minor International, società madre di Minor Hotels, ha commentato: «Siamo orgogliosi di introdurre il brand Nh Hotels & Resorts in una terza città della Thailandia. NH Hua Hin rappresenterà un nuovo punto di riferimento per un’ospitalità accessibile a Hua Hin, integrando la nostra offerta luxury e premium nella regione».