Missione in Serbia per Federturismo: «Rafforzati i legami»

Missione di Federturismo Confindustria a Belgrado, guidata dalla presidente Marina Lalli per promuovere una partnership tra Italia e Serbia nel settore turistico.

La presidente Lalli ha incontrato i principali attori del comparto turistico in Serbia: dalle associazioni di categoria ai direttori delle fiere di settore sino ai rappresentati delle compagnie aeree che operano tra Italia e Serbia.

«La missione di Federturismo a Belgrado rappresenta un punto di partenza per un ulteriore rafforzamento dei rapporti nel settore turistico tra Italia e Serbia – ha sottolineato l’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori – Una relazione che può contare sui flussi tradizionali verso le destinazioni più note, ma anche sulle altre eccellenze che il nostro Paese può offrire come il turismo sostenibile o quello termale. La Serbia però è anche un hub turistico in crescita nella regione e l’Italia è pronta a sostenere il suo sviluppo in questo settore».

Parole a cui ha dato seguito Lalli: «È stata un’importante occasione per consolidare i legami istituzionali e imprenditoriali tra i nostri Paesi, per riconquistare la fiducia dei mercati, dopo la diminuzione dei flussi dovuta alla pandemia e per rafforzare gli scambi culturali e la promozione turistica puntando anche sulla transizione verde e la digitalizzazione».