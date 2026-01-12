Mitur, torna il Forum del Turismo: obiettivo undertourism

Anatomia dell’undertourism. Se ne occuperà il terzo Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Mitur e in programma a Milano il 23 e 24 gennaio.

Organizzato in collaborazione con Enit Spa, il forum offrirà un ampio spazio di confronto sulla destagionalizzazione e sulla gestione dei flussi turistici. Saranno inoltre approfondite le strategie di promozione integrata tra le destinazioni consolidate e i territori in via di sviluppo.

Il dialogo vedrà il coinvolgimento di sindaci, operatori del settore, associazioni di categoria e istituzioni, con un’attenzione particolare agli amministratori dei territori che affrontano le maggiori criticità nella gestione dei flussi. L’obiettivo è favorire un confronto collaborativo che guardi anche alle grandi opportunità derivanti dalle imminenti Olimpiadi di Milano Cortina.

«Quest’edizione – spiega il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – si focalizzerà sul tema dell’undertourism, con l’obiettivo di coinvolgere i sindaci dei piccoli Comuni a vocazione turistica. Si discuteranno analisi e strategie per promuovere le destinazioni meno conosciute e favorire lo scambio di buone pratiche».