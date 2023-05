Moby dà il via alle rotte estive per Sardegna e Corsica

Moby l’estate inizia in anticipo, riprendendo le linee stagionali per la Sardegna e per la Corsica in aggiunta ai collegamenti che operano tutto l’anno.

Dal 18 maggio (e quest’anno prolungata fino al 22 ottobre), torna la Genova-Olbia-Genova, con quattro navi dedicate: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea. Corse notturne e di giorno, con fino a sei partenze quotidiane, fra andate e ritorni.

Sempre dal 18 maggio (e fino al 22 ottobre), parte la “direttissima” Livorno-Bastia-Livorno, che porta i viaggiatori in Corsica con il viaggio più veloce: i viaggi saranno diurni, con le partenze da Livorno in direzione di Bastia la mattina e ritorni dalla Corsica verso l’Italia il pomeriggio, tutti i giorni.

Una settimana dopo, il 25 maggio (e fino al 1° ottobre) parte invece la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni, corse di andata notturne e di ritorno diurne. Poi, a metà agosto gli orari si invertono: quindi le partenze da Genova saranno con corse diurne e quelle da Bastia in notturna.

La linea sarà ulteriormente rafforzata nei weekend di luglio e agosto, con partenze diurne veloci da Genova con Moby Aki e Moby Wonder.

L’apertura di queste linee si aggiunge a quelle operative tutto l’anno – Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba – e alle linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive tutto l’anno in entrambe le direzioni.

Sulla Livorno-Olbia-Livorno arriva Moby Fantasy, il traghetto più grande al mondo, che promette standard e servizi di bordo da nave da crociera.

Per chi prenota con Moby e Tirrenia un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba entro il 12 giugno, previsto un buono sconto del 20% dell’importo pagato (al netto di tasse e diritti) da spendere sul viaggio successivo.