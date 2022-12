Mosaico amplia l’offerta d’alta gamma alle Maldive

In linea con le tendenze del mercato di questi ultimi mesi, Mosaico Tour Operator procede con acquisizioni di nuovo prodotto alle Maldive, attività che è iniziata nelle ultime stagioni e che si sta consolidando sempre di più.

«Molto buone le vendite di Capodanno sulle Maldive con soggiorni caratterizzati dall’utilizzo dei voli di linea – commenta Filippo Tura, direttore business development – E per noi si tratta di una vera e propria offensiva per consolidare il target d’alta gamma. Si tratta di una destinazione con un buon trend di crescita con ulteriori sviluppi legati a una diversificazione della domanda».

Oggi il mercato delle Maldive, aggiunge Franco Tura, non è attratto solo dalle classiche mete dei resort all inclusive, ma anche dalle altre eccellenti isole abitate dalle popolazioni locali e dove l’appeal del segmento guest house sta ricevendo sempre più richieste. «In questo contesto di nuovi prodotti e nuove destinazioni, Mosaico sta valorizzando le attrattive turistiche legate alle isole poco frequentate dal turismo di massa soprattutto promuovendo itinerari e destinazioni “off the beaten path”».

«Sul fronte degli operativi aerei poi, diventano strategici i nuovi collegamenti del volo diretto di Ita Airways che permette il fideraggio dagli scali domestici soprattutto dal sud Italia – spiega Filippo Tura – dove registriamo un buon consolidamento della domanda e una fidelizzazione dei nostri maggiori partner di riferimento del mercato agenziale. Mosaico intende assicurare assistenza al cliente h24 e servizi di alto livello attraverso il proprio ufficio corrispondente in loco. Dai dati in nostro possesso l’advance booking dell’estate 2023 sta andando molto bene e, in particolar modo, si stanno affermando i viaggi di nozze, i viaggi tematici con accompagnatore nel sud est asiatico e la riconferma del successo dell’Indonesia con tour più estensioni al mare nell’arcipelago di Karimunjava».