Msc Crociere, arrembaggio sul sud Italia

Benvenuti a bordo del nuovo concept “crociera è vacanza“. Msc Cruises ci crede e salpa verso nuovi orizzonti per consolidare mercati internazionali e, ovviamente, potenziare ulteriormente quello italiano, che rimane punto di riferimento. Alla Bmt di Napoli Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione Crociere del Gruppo Msc, ha snocciolato i numeri che contano di una strategia che punta a proporre la compagnia come il player multitarget in grado di svilupparsi in ogni angolo del mondo, con una flotta di 23 navi.

Uno sviluppo che passa attraverso navi avveniristiche, terminal dedicati e una diversificazione del prodotto che punta anche sul segmento luxury per accontentare ospiti provenienti da più parti del mondo, oltre che dal mercato italiano.

Il punto di partenza di questa offensiva ad aprile con importanti eventi per il Gruppo: ci sarà infatti il varo della Msc World America, con la nota attrice Drew Barrymore madrina d’eccezione:: «L”ammiraglia – ha evidenziato Massa – ha un valore di 1 miliardo di euro, conta 1.600 camere, 2.000 membri della crew e 6.000 clienti a settimana. E sempre ai primi di aprile inaugureremo il nuovissimo terminal Msc a Barcellona e il più grande mai costruito a Miami, capace di ospitare fino a 30mila passeggeri al giorno».

Per la stagione 2026, poi,la compagnia inaugura le crociere in Alaska con “Msc Poesia“, rilanciando la destinazione anche l’isola privata di Msc alle Bahamas, molto richiesta tra i clienti fidelizzati della compagnia. E ancora, da qui al 2027 una significativa sequenza di novità in flotta che culminerà con il varo di Msc World Asia.

«Questo vuol dire che in appena 12 mesi – ha sottolineato Massa – aumenteremo l’offerta complessiva della compagnia di circa 5.200 camere, ospitando 12.000 clienti in più a settimana, vale a dire oltre 500mila clienti in più ogni anno.»

La partecipazione a Bmt ha poi rappresentato l’occasione per ribadire il forte impegno nel sud Italia, come lo stesso Massa ha ricordato: «Nei nostri piani di crescita c’è il sud con il ruolo centrale di Napoli, che con la sua posizione strategica e il ruolo di hub crocieristico in espansione, sarà protagonista per la prima volta con ben quattro navi operative nella stagione estiva. Inoltre, il nostro rafforzamento in Sicilia e Puglia, che ospitano porti chiave del Mezzogiorno come Messina, Palermo, Bari e Brindisi, conferma la grande fiducia nel potenziale turistico di queste regioni e nell’enorme valore economico che sanno generare».

Nel dettaglio, il porto di Napoli ospiterà per la prima volta nella stagione estiva quattro navi Msc Crociere: Msc World Europa, Msc Magnifica, Msc Divina e Msc Seaside, che effettueranno crociere settimanali con tappe a Genova, Messina, Palermo, La Spezia, Livorno, la Valletta (Malta), Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Mykonos e Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia) e La Goullette (Tunisia). Grazie a questo incremento, il traffico crocieristico crescerà sensibilmente, passando da 109 scali e 550.000 passeggeri movimentati nel 2024, a 126 scali e 650.000 passeggeri quest’anno.

Anche in Sicilia i numeri di Msc Crociere sono in crescita, con Messina che vede un incremento da 32 a 53 scali e un traffico passeggeri che passerà da 210.000 dell’anno scorso a 350.000 unità. Nel dettaglio, Msc World Europa partirà ogni martedì per una crociera di 8 giorni verso Malta, Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Genova e Napoli. Da non dimenticare Palermo che passa da 85 a 105 scali, grazie alla presenza di Msc Magnifica e Msc Seaside, che offriranno itinerari settimanali alla scoperta di Malta, Barcellona, Napoli, La Spezia, Livorno, Marsiglia (Francia) e La Goulette (Tunisia).

Continua anche la crescita della Puglia, regione in cui Msc Crociere quest’inverno ha aperto la strada per la prima volta alle crociere invernali in partenza da Bari, operazione mai fatta da nessuna compagnia crocieristica in precedenza. Grazie al successo che sta registrando questo nuovo itinerario invernale di Msc Sinfonia, la compagnia continua a investire in Puglia che vedrà la presenza di tre navi nella stagione estiva: MscC Opera, con partenze da Bari e scali a Venezia, Zadar e Dubrovnik (Croazia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro), e Msc Armonia, con partenze da Brindisi e tappe a Mykonos, Atene, Spalato (Grecia) e Venezia, per viaggi di 8 giorni. Inoltre, per la stagione estiva 2025, saranno disponibili voli charter diretti da Bari a Copenaghen, pensati per agevolare l’imbarco dei crocieristi che salperanno a bordo di Msc Euribia

Uno sforzo operativo a tutto campo che verrà supportato da un’adeguata attività di comunicazione, come ha spiegato Andrea Guanci, marketing and sales executive: «Vogliamo porre in evidenza il valore che una crociera può dare rispetto al suo prezzo di vendita. Saremo competitivi a 360° gradi enfatizzando il concetto della crociera come esperienza e luogo di tante attività non solo ricreative. La grande bellezza di una crociera sarà al centro della nostra comunicazione e andrà raccontata al meglio sia agli agenti di viaggi che ai consumer».

E i primi riscontri in termini di vendite per il 2025 sono più che lusinghieri, come ha tenuto a precisare Luca Valentini, direttore commerciale Msc: «Dall’inizio dell’anno a oggi sono almeno 2.200 le agenzie di viaggi che hanno venduto e chiuso un pratica per almeno una nostra crociera. Inoltre c’è già il tutto esaurito sulla World Cruise e un ottimo andamento dell’advanced booking. Aumenteremo anche i nostri voli charter per quei prodotti che sono raggiungibili con transfer aereo e anche in questo caso le adv stanno mostrando un gran bel dinamismo. Tutto questo premia la nostra strategia, che è quella di allargare il concetto di crociera a quello della “vacanza vacanza” a tutto tondo…»

E per rafforzare il supporto al canale agenziale Fabio Candiani, direttore vendite Msc, anch’egli presente a Bmt, ha annunciato una nuova operazione: «Avvieremo a breve un roadshow che coinvolgerà 2.500 agenzie di tutta Italia, illustrando la nostra strategìa multitarget, con le opportunità di rivolgersi a vari segmenti di utenza turistica. Un impegno ad ampio respiro in 30 eventi con uno staff di 40 persone che illustreranno tutti i nostri prodotti».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Msc.