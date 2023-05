Biodiversità, al via il progetto di Msc Crociere con NatureMetrics

Msc Crociere e Msc Foundation hanno annunciato l’innovativa partnership con NatureMetrics, società all’avanguardia nel campo dell’intelligenza della natura e del Dna ambientale.

L’obiettivo principale di questo progetto, denominato “eBioAtlas: Biodiversity Sampling from Cruise Liners using eDna”, è quello di raccogliere dei dati completi sulla biodiversità delle specie marine utilizzando la tecnica innovativa del campionamento del Dna.

Raccogliendo eDna dall’acqua di mare e inviandolo a NatureMetrics per l’analisi, il team scoprirà e registrerà la fauna marina presente sulle rotte delle navi di Msc Crociere. Il progetto ha una portata globale e i dati contribuiscono all’eBioAtlas, il programma globale di NatureMetrics e Iucn.

Consapevole dell’urgente necessità di migliorare i dati per attenuare la riduzione della biodiversità e accelerare i progressi verso un futuro positivo per la natura, eBioAtlas contribuirà a spostare l’ago della bilancia verso priorità globali come la mitigazione del clima, l’adattamento e la sicurezza alimentare. Grazie alla stretta collaborazione con le parti interessate del territorio, le organizzazioni non governative (Ong) marittime, i governi nazionali e la Lista Rossa delle Specie Minacciate dell’Iucn, questa iniziativa consentirà di effettuare valutazioni e rivalutazioni aggiornate delle specie marine nell’Atlantico settentrionale.

Kat Bruce, fondatrice di NatureMetrics, ha affermato: «La collaborazione è fondamentale per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro la fine del decennio. Il lavoro pionieristico di Msc per la raccolta e la condivisione dei dati sulla biodiversità con il nostro programma eBioAtlas permetterà di ottenere informazioni sulla natura che ci permetteranno di prendere decisioni consapevoli sulla conservazione marina a livello globale. È giunto il momento di agire con decisione e, con organizzazioni come MSC alla guida del settore dei viaggi, possiamo creare un mondo in cui le imprese e la natura possano compiere progressi significativi in armonia».

Il programma eBioAtlas acquisirà dati sulla biodiversità da tre diversi itinerari di Msc Crociere, fornendo informazioni accurate per la Lista Rossa Iucn delle specie minacciate.

Daniela Picco, executive director di Msc Foundation, ha detto: «La Fondazione MSC è impegnata a promuovere la conservazione degli oceani attraverso la scienza. È stato quindi naturale per noi unire le forze con NatureMetrics per sostenere la vitale mappatura della biodiversità, aiutando l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura a eseguire le analisi che sono indicatori critici della salute della biodiversità globale».

La prima nave a partecipare all’iniziativa di campionamento sarà Msc Euribia, che inizierà la raccolta dei dati nella regione nordica (Norvegia e Mare del Nord), seguita da Msc Poesia (Islanda, Groenlandia) e Msc Preziosa (Islanda, Norvegia e Svalbard).

Coppell Linden, vp sustainability and esg di Msc Crociere, ha dichiarato: «La nostra innovativa partnership con NatureMetrics è più di una semplice alleanza strategica. È un impegno a sfruttare le tecnologie eDNA avanzate e la collaborazione globale per guidare i nostri sforzi di sostenibilità e conservazione. Si tratta di utilizzare le nostre risorse in modo saggio e di ottimizzare i processi per prendere le migliori decisioni possibili per il futuro del nostro pianeta. Siamo orgogliosi di sostenere questo lavoro vitale prelevando campioni su 4 navi nel corso di 11 crociere, per un totale di 114 giorni di campionamento quest’anno».