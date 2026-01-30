Naar Bespoke Travel rinnova il sito web

L’introduzione di nuova interfaccia della homepage e di un menù semplificato riducono i tempi di ricerca e accelerano la fruibilità dei contenuti.

Anche la pagina del carrello è stata completamente rinnovata con l’introduzione di un menuù verticale e una barra di stato del viaggio, garantendo massima trasparenza e controllo durante il processo di prenotazione.

«Il nostro team ha lavorato con dedizione per rendere ancora una volta la nostra piattaforma più performante e funzionale con l’obiettivo di assicurare alle nostre agenzie partner il miglior supporto tecnologico; eccellenza del servizio non solo nel prodotto ma anche nella tecnologia sono le fondamenta della nostra strategia – commenta Frederic Naar, fondatore e presidente del tour operator paneuropeo – Siamo impazienti di mostrare ai nostri utenti come queste innovazioni renderanno la pianificazione dei loro viaggi più semplice e piacevole».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Naar Bespoke Travel