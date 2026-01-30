Naar Bespoke Travel rinnova il sito web

Naar Bespoke Travel rinnova il sito web
30 Gennaio 11:54 2026

Online la nuova versione del sito dedicato alle agenzie di Naar Bespoke Travel progettata per semplificare e potenziare la navigazione a vantaggio del lavoro agenti di viaggi.

L’introduzione di nuova interfaccia della homepage e di un menù semplificato riducono i tempi di ricerca e accelerano la fruibilità dei contenuti.

Tra le innovazioni più attese, l’introduzione di nuovi strumenti di pianificazione: il Travel Planner aggiornato consente di organizzare i propri viaggi con una logica più immediata e coinvolgente.

Rinfrescato anche il design reso più moderno e funzionale: un new look contemporaneo che non trascura la praticità.

Anche la pagina del carrello è stata completamente rinnovata con l’introduzione di un menuù verticale e una barra di stato del viaggio, garantendo massima trasparenza e controllo durante il processo di prenotazione.

«Il nostro team ha lavorato con dedizione per rendere ancora una volta la nostra piattaforma più performante e funzionale con l’obiettivo di assicurare alle nostre agenzie partner il miglior supporto tecnologico; eccellenza del servizio non solo nel prodotto ma anche nella tecnologia sono le fondamenta della nostra strategia – commenta Frederic Naar, fondatore e presidente del tour operator paneuropeo – Siamo impazienti di mostrare ai nostri utenti come queste innovazioni renderanno la pianificazione dei loro viaggi più semplice e piacevole».

