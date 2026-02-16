Nasce Artemare: nuovo concept di viaggio Guiness Travel

Guiness Travel presenta Artemare, una linea di viaggi che ridefinisce il concetto di esplorazione attraverso itinerari esclusivi capaci di coniugare cultura, natura e relax in un’unica esperienza armoniosa. Si tratta di un progetto pensato non solo per offrire viaggi di alto profilo, ma anche per rispondere in modo concreto alle esigenze operative di agenzie e viaggiatori. In passato, infatti, le richieste di estensioni mare post-tour erano spesso penalizzate da costi elevati e difficoltà di collegamento. Con Artemare, Guiness ha trasformato questa criticità in un’opportunità, creando un prodotto strutturato, accessibile e affidabile, basato su un’attenta pianificazione, allotment garantiti e tariffe competitive, senza rinunciare alla qualità.

Ogni itinerario Artemare (GUARDA IL VIDEO) è studiato per garantire un equilibrio ideale tra scoperta culturale e benessere, attraversando alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo: dalle grandi civiltà asiatiche ai paesaggi del Sudafrica, fino al relax sulle spiagge più iconiche del pianeta. I gruppi, limitati a un massimo di 20 partecipanti, assicurano un’esperienza più intima e curata, arricchita dalla presenza di accompagnatori esperti e guide locali qualificate.

OTTO PROPOSTE ESCLUSIVE

La scelta dei voli con Ita Airways ed Emirates garantisce un’elevata copertura nazionale e standard di servizio in linea con la filosofia del viaggio Guiness. Anche le strutture ricettive sono selezionate con attenzione per offrire comfort, eleganza e continuità stilistica in ogni tappa. La linea Artemare comprende otto proposte esclusive, tra cui: Giappone & Maldive, Giappone & Bali, Giappone & Phuket, Sudafrica & Mauritius, India & Maldive, Malesia & Paradisi Tropicali, Thailandia & Phuket e La Magia delle Filippine, con Palawan, considerata una delle isole più belle al mondo.

Pensata per coppie in luna di miele, viaggiatori esperti e amanti di cultura e benessere, Artemare è programmata nelle migliori finestre climatiche dell’anno. Il catalogo monografico “Artemare” è disponibile online e in formato cartaceo, sintesi perfetta di scoperta, charme e comfort.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa