Nasce Charming Italy, evoluzione consumer di Destination Italia

Una proposta di esperienze locali autentiche, con l’obiettivo di far scoprire un’Italia oltre i clichè e fuori dai percorsi turistici più famosi. Destination Italia annuncia il lancio della piattaforma B2C Charming Italy (www.charmingitaly.com), presentata al mercato americano dall’attrice Whoopi Goldberg nel corso della famosa trasmissione The View.

Il format in onda sull’emittente Abc si è recentemente classificato al primo posto per numero di spettatori totali tra tutti i talk show della rete. In onda per la prima volta nel 1997, è diventato il palcoscenico d’eccellenza di celebrità e ospiti politici, tra cui Barack Obama, James Cameron e Oprah Winfrey. Il debutto di Charming Italy negli Stati Uniti sarà accompagnato da una campagna promozionale su tutto il territorio americano.

Charming Italy si basa sulla tecnologia avanzata e innovativa della piattaforma proprietaria Hubcore.ai, che permette di proporre viaggi smart personalizzabili, immediatamente acquistabili e ideati dai Local Expert. Si tratta di pacchetti dinamici che combinano attività esperienziali e alloggi di qualità, pensati per offrire un’immersione completa nella realtà del luogo che si visita.

Charming Italy diventa il portale web B2C del Gruppo e sarà la piattaforma base per lo sviluppo del canale B2B2C sostenuto dai Local Ambassador in tutto il mondo. Questa operazione ha una doppia valenza strategica: da un lato Destination Italia consolida il posizionamento di GLocal Travel Tech con un approccio Destination Driven, abilitato dalla rete dei Local Expert che collaborano con le comunità locali sviluppando attività di turismo sostenibile in grado di far vivere esperienze uniche.

Dall’altro, con il lancio della nuova piattaforma B2C, il Gruppo sostiene il processo di globalizzazione della domanda e la possibilità di intercettare infinite opportunità di commercializzazione dei prodotti Destination Italia. Al momento del lancio, Charming Italy proporrà al pubblico oltre 600 esperienze in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Sardegna, Toscana, Campania e Veneto.

Pacchetti come “Tour alla scoperta dei sapori di Sicilia”, “Nuraghi e storia millenaria di Sardegna”, “Sogni e Sapori: un’avventura nelle Marche”, affiancano i pacchetti più classici collegati alle città d’arte e sono rappresentativi della volontà di valorizzare gli attrattori più latenti del Paese e trasformarli in valore aggiunto per il territorio.

«Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti – dichiara Dina Ravera, presidente di Destination Italia – di rappresentare le bellezze più uniche e autentiche del nostro Paese in una delle trasmissioni più seguite negli States, principale mercato di riferimento del Gruppo: una visibilità non solo per la nostra azienda, ma per tutta l’Italia.

L’obiettivo rimane quello di consolidare il posizionamento di Glocal Travel Tech, creando nuovi canali distributivi a sostegno della promozione del nostro “prodotto local” con il supporto della tecnologia proprietaria. Ora il Gruppo ha un nuovo potente strumento di commercializzazione che consentirà di rendere operativa anche la strategia B2B2C sulla quale puntiamo molto per essere più incisivi e coprire i mercati di riferimento».