Nasce Miramis, nuovo brand di luxury hotel

Christmas Lights: le città italiane che si illuminano per le feste Mercatini, spettacoli e luci sfavillanti addobbano ormai da tempo le nostre città in occasione delle festività natalizie, anzi iniziano a farlo sempre prima nelle settimane precedenti. Ma quelle che potrebbero...

A Ravenna un nuovo museo celebra Lord Byron e gli ideali del Risorgimento Genio, seduttore, ribelle: duecento anni fa, a Missolungi, si concludeva la parabola di Lord Byron; ora la storia del poeta-simbolo del Romanticismo riparte da Ravenna, con l'inaugurazione del Museo Byron...

Inseguendo i Re Magi dalle Canarie al Baltico: l'altro Natale in traghetto Dalle Canarie al mar Baltico: per chi cerca viaggi prenatalizi all'insegna dell'insolito ecco i suggerimenti della piattaforma FerryHopper che propone le possibili combinazioni di transfer per vivere atmosfere sempre festose....