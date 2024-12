Natale in crociera sul Danubio: tra i mercatini con Giver – Reportage

Il Natale ha un fascino unico, ma viverlo dal ponte di una nave che solca il Danubio può renderlo indimenticabile. Soprattutto se il viaggio ti porta a scoprire tre splendide capitali, con la propria storia, le proprie tradizioni, la propria cultura. Tre Paesi accarezzati dalla sinuosità e dalla meraviglia del fiume più importante e iconico d’Europa, le cui acque hanno ispirato per secoli generazioni di artisti, poeti e musicisti.

Cinque giorni a lasciarsi trasportare dalle atmosfere fiabesche dei mercatini di Natale, a tuffarsi in colori e sapori autentici. Cinque giorni immersi nell’eleganza imperiale di Vienna, nei panorami suggestivi di Budapest e nello charme raccolto del barocco di Bratislava. Questa è la crociera fluviale Natale sul Danubio promossa da Giver Viaggi e Crociere, tra i più longevi e autorevoli marchi del tour operating, specializzato nel Grande Nord e negli itinerari lungo i fiumi. Un’esperienza che ha portato 110 passeggeri a scoprire il cuore dell’Europa centrale in tutto il suo splendore natalizio.

Sbarcati all’aeroporto di Vienna da Roma (insieme ad altri gruppi provenienti con voli da Milano e Napoli), veniamo subito accolti dai sorrisi di Esmeralda, Monica ed Eleonora. Paletta verde Giver ben in vista, indicazioni chiare e via. Si parte. Andiamo a conoscere Vivienne. Elegante e confortevole, entriamo subito in confidenza. Lei è la motonave del gruppo Giver che ci coccolerà in questo viaggio natalizio.

Cocktail di benvenuto, presentazione dell’equipaggio e del direttore di crociera Giorgio, originario di Belgrado, con un’esperienza quarantennale sulle crociere fluviali.

La calorosa accoglienza ci fa subito dimenticare la rigidità delle fredde temperature viennesi. L’atmosfera diventa subito familiare. Questo è uno dei segreti delle crociere fluviali. Per nulla scontato, però. Se ciò avviene lo si deve soprattutto allo staff di Giver, una famiglia di professionisti che ha fatto del turismo – culturale e su misura – la propria vita.

VIENNA: LA MAGIA DEL NATALE E IL FASCINO IMPERIALE

Vienna fa da padrona nei primi due giorni del viaggio. Una guida esperta come Alexa Brauner ci porta con mano a visitare i monumenti e i luoghi simbolo. Come il Ringstrasse, viale monumentale che racchiude i tesori architettonici della città nel suo caratteristico stile Liberty, di cui l’architetto Otto Wagner è stato uno dei principali protagonisti. E il Belvedere, palazzo barocco che ospita opere inconfondibili di Gustav Klimt. La storia della famiglia imperiale austriaca, di Francesco Giuseppe e della principessa Sissi trasuda da ogni viale, da ogni statua, da ogni racconto, da ogni angolo di Vienna.

Un momento di grande impatto è la visita alla Cattedrale di Santo Stefano, con la sua guglia di 137 metri. Passeggiando per il centro, ci siamo immersi finalmente nell’atmosfera dei mercatini natalizi. Come le casette in legno in Stephansplatz, il Villaggio natalizio al Castello del Belvedere o di Maria-Theresien-Platz, fino a quelli davanti alla Reggia di Schönbrunn. Il mercato di Natale più grande e famoso è senza dubbio quello in Rathausplatz, di fronte il Municipio, dove le luci scintillanti si mescolano ai profumi di vin brulé e dolci tipici come la Sachertorte. L’eleganza di Vienna si riflette anche nelle sue tradizioni: non mancano i caffè storici, che offrono un’occasione per assaporare la cultura locale in un ambiente senza tempo.

VIVIENNE, TRA RITMO LENTO E VITA SOFT

Ogni giorno il direttore Giorgio ci prepara alle attività in programma con puntuali briefing, arricchiti da racconti storici e curiosità sui luoghi visitati. Proprio Giorgio, uomo d’altri tempi con la passione per il basket, ricorda con orgoglio che una delle crociere di punta della prossima stagione estiva di Giver è quella che lungo il Danubio arriva fino a Belgrado, la capitale serba, la sua città.

La vita a bordo, caratterizzata da intrattenimenti soft come musica dal vivo e giochi di carte, favorisce un clima conviviale, ideale per chi desidera una vacanza lontana dalle folle. C’è chi si dedica al karaoke, sulla Via dei ciclamini, e chi si riscopre ballerina di salsa e bachata, con i tempi delle serate scanditi dal direttore di sala Massimo e dalla voce di David. Il ritmo lento e coinvolgente della navigazione notturna, poi, fa tutto il resto.

Ristrutturata nel 2020, nave di categoria 4 stelle superior, Vivienne dispone di Sala Feste, bar e ristorante con ampie finestre panoramiche. Dotata di 4 ponti passeggeri; tutte le cabine, comprese Suite e Grand suite, sono esterne doppie con letto matrimoniale. Confortevoli, in particolare quelle con il french balcony, permettono di godere appieno del paesaggio fluviale, mentre il ristorante di bordo, dalla colazione alla cena, si rivela una piacevole sorpresa deliziando i passeggeri con piatti locali e internazionali.

BUDAPEST “ILLUMINATA” DAL DANUBIO

Il terzo giorno tappa a Budapest, capitale che conquista il cuore con le sue vedute mozzafiato. La guida Anna ci accompagna prima nella pianeggiante e moderna Pest, lungo la famosa via pedonale Vàci Utca, nei mercatini natalizi di Piazza Vörösmarty e Piazza Santo Stefano, con la visita all’interno del maestoso Duomo. Qui l’artigianato ungherese e le specialità locali come il lángos (una focaccia fritta) conquistano anche i più scettici. Tra storia e gastronomia, scopriamo il lato autentico di una città che mescola la grandeur austro-ungarica a una vivace modernità. Se poi all’uscita del Mercato centrale (assolutamente da visitare) si viene piacevolmente sorpresi dai fiocchi di neve che accarezzano il viso, allora la magia è compiuta.

Innumerevoli sono i luoghi di interesse. A partire da Buda, con le sue colline e il Castello, oggi sede del Palazzo Reale, la chiesa di San Mattia, il Bastione dei Pescatori. Di sera, la città illuminata offre uno spettacolo unico, osservabile direttamente dalla nave: il Ponte delle Catene, il Parlamento e la Basilica di Santo Stefano brillano come gioielli d’altri tempi lungo il fiume.

L’INTIMITÀ DI BRATISLAVA

Il quarto giorno la protagonista è Bratislava, capitale più raccolta rispetto a Vienna e Budapest, ma non meno affascinante. La guida Caterina ci conduce attraverso il centro storico, dominato dal Castello, da cui si gode una vista spettacolare sul Danubio (nebbia permettendo). Qui, i mercatini di Natale riflettono il carattere intimo della città, i richiami all’epoca medievale, con bancarelle che propongono artigianato locale e dolci come i tradizionali biscotti al miele.

L’ultimo giorno, con il rientro a Vienna, al porto di Handelskai, segna la conclusione di un viaggio che ha saputo combinare relax e scoperta, grazie alla professionalità del team Giver, sempre pronto anche a ovviare agli inevitabili imprevisti. La crociera ha messo in evidenza non solo la bellezza delle destinazioni, ma anche la qualità del servizio a bordo, che si distingue per attenzione ai dettagli e capacità di creare un ambiente familiare e accogliente.

IL 2025 DI GIVER VIAGGI

Giver Viaggi (fondata da Giuseppe Vernengo nel lontano 1949) nel 2025 celebra i 25 anni di attività nel settore delle crociere fluviali. Per l’occasione, nella stagione estiva saranno proposti tour anche di 8-10 giorni. Un programma ricco e diversificato che attraversa alcuni fiumi più iconici d’Europa: Reno, Rodano, Douro, Loira, Elba e, novità dell’anno, il Guadalquivir in Andalusia. Oltre all’immancabile Danubio. Ogni crociera offre un’esperienza unica, con un connubio perfetto tra cultura, natura e comfort. Con Mn anche da 5 stelle, come la Loire Princesse.

Tutti gli itinerari sono curati con attenzione per garantire momenti indimenticabili, alternando visite guidate in lingua italiana a bordo di navi interamente noleggiate per il mercato italiano.

Tra le proposte spiccano le crociere primaverili in Olanda, che offrono l’occasione di ammirare la spettacolare fioritura dei tulipani nel parco di Keukenhof, e i percorsi estivi lungo il romantico Reno e la Valle del Douro in Portogallo. In Francia, le crociere sul Rodano e la Saona conducono i viaggiatori alla scoperta della Provenza e della Camargue, mentre la Valle della Loira invita a un’immersione tra i castelli e i paesaggi incantati della regione.

La formula di ogni crociera è quella del pacchetto tutto incluso, con pensione completa, trasferimenti e visite guidate a luoghi emblematici come Strasburgo, Vienna, Siviglia, Amsterdam e molte altre gemme europee.

«Le crociere fluviali rappresentano una scelta ideale per chi desidera un viaggio all’insegna del relax e della scoperta, immergendosi in atmosfere uniche e riscoprendo il piacere di viaggiare con lentezza – spiega Anna Maria Vullo, general manager di Giver Viaggi e Crociere – Una proposta che unisce la comodità della navigazione con il fascino delle mete raggiunte, per un’esperienza che si distingue per qualità e per la cura e l’attenzione al dettaglio da parte di tutto il nostro staff».

Un modo raffinato e rilassante, quindi, per scoprire il cuore dell’Europa. Hotel galleggianti, cabine eleganti e spazi comuni accoglienti, paesaggi mozzafiato che si snodano lungo il corso dei fiumi: città storiche, castelli, vigneti e riserve naturali.

Benvenuti a bordo.