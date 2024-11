Natale, partirà il 70% degli italiani: l’Osservatorio Bit

Si avvicinano le festività natalizie e, quest’anno più che mai, le tendenze di viaggio appaiono diversificate. Intanto, almeno il 60% dei nostri connazionali prevede di partire in occasione del Natale, con un aumento significativo della domanda per viaggi all’estero rispetto agli anni precedenti.

Oltre il 70% degli italiani sta già prenotando un viaggio, l’8% lo farà last minute, e solo il 21% pensa di non viaggiare durante le vacanze. Lo racconta l’Osservatorio di Bit 2025 – fiera del travel che andrà in scena a fieramilano – Rho dal 9 all’11 febbraio prossimi, che ha raccolto e analizzato alcune delle previsioni più interessanti. Molti viaggiatori ricercano esperienze uniche e autentiche, con un forte interesse per destinazioni più calde e esotiche, ma non manca chi ricerca l’avventura, anche nei climi freddi, e chi sceglie l’Italia, fra arte, benessere ed enogastronomia.

UN MIX DI AVVENTURA E RELAX

In particolare, si registra un crescente interesse per i viaggi che coniugano avventura e relax: tra le più gettonate, le destinazioni dei Caraibi come l’evergreen Repubblica Dominicana, dove alla vacanza sole e mare si aggiungono grandi parchi naturali e le località ispaniche con le loro tradizioni. Secondo la Caribbean Hotel & Tourism Association, gli arrivi nella regione sono già aumentati del 13% rispetto all’anno scorso.

Ancora più positivi i numeri delle destinazioni del Centro America, come l’emergente El Salvador tra parchi naturali, vulcani, rovine maya e inaspettati laghi interni. Secondo i dati del Wttc, il Paese quest’anno ha visto una crescita a 3 cifre di ben il 157% rispetto al 2023. A tre cifre anche l’incremento del Nicaragua (+142%) e bene anche Guatemala (+52%), Honduras (+49%), Costa Rica (+35%), Messico (+31%) e Colombia (+23%).

Tra le destinazioni preferite di chi sfida il freddo spicca invece l’Islanda. La Bank of Iceland stima che dicembre 2024 sarà il mese con la massima crescita in assoluto per il turismo verso il Paese, con un aumento del 21,4% rispetto al 2023.

Sempre molto richiesti i safari fotografici, rileva ancora l’Osservatorio, ma con molti viaggiatori che stanno optando per destinazioni relativamente nuove come il Madagascar. Tra le mete top di quest’anno per le vacanze avventura anche il Sudamerica: uno studio di Research & Markets stima che quest’anno la regione recupererà finalmente i livelli pre-pandemia, con 40,19 milioni di viaggiatori. Nel “Cono Sur” si segnala l’Uruguay con le sue città coloniali, la pampa, i grandi fiumi da esplorare e l’iconica enogastronomia a base di carne. O ancora, inedite destinazioni asiatiche come il Vietnam.

IN ITALIA MILANO E NAPOLI AL TOP

Le analisi dell’Osservatorio sulle destinazioni a corto e medio raggio rivelano che, durante le feste, capitali europee come Parigi, Vienna o Londra restano il must per i soggiorni più brevi. Per quanto riguarda la capitale britannica, l’ente del turismo Visit Britain prevede un record di 25,1 milioni di visite per una spesa turistica di quasi 14 miliardi di sterline.

In Italia, le città al top saranno Milano e Napoli. Per il capoluogo lombardo il 2024 è stato un anno record, con gli arrivi ormai stabilmente oltre quota un milione al mese, come attestano i dati della Città Metropolitana, mentre Napoli stima di raggiungere entro fine anno i 14 milioni di visitatori.

Per i viaggiatori che, invece, desiderano esplorare anche nel nostro Paese il classico mercatino di Natale in stile nordeuropeo, le destinazioni clou restano quelle del nord-est, mentre per chi cerca la novità quest’anno in primo piano anche i mercatini di Calabria, Veneto, Lombardia, Puglia.

CAPODANNO DA VENEZIA A LONDRA, FINO A NEW YORK

Per Capodanno, secondo l’Osservatorio di Bit 2025 il trend principale è la ricerca di destinazioni che combinano una grande tradizione di feste all’aperto, con spettacoli di luci e intrattenimento, con un’offerta di club dove festeggiare dopo la mezzanotte e fino all’alba. In questo senso, una delle destinazioni più ambite in Europa resta Londra, tra fuochi d’artificio sul Tamigi e feste nei quartieri unite a una vasta proposta di locali notturni in quartieri iconici come Soho, Camden o il West End dei teatri, fino alla zona dei musei sulla Left Bank e ai gioielli nascosti da scoprire nei quartieri residenziali, come Notting Hill o Hampstead Heath.

Grande revival anche per Madrid. Tra le destinazioni emergenti di quest’anno spicca invece l’Europa centrale e orientale, dove eventi all’aperto e grandi celebrazioni assumono un’allure mitteleuropea che i viaggiatori italiani sembrano apprezzare molto. Budapest, in particolare, rappresenta un po’ la novità e offre piazze animate e atmosfere incantate lungo il Danubio, mentre Berlino si conferma al top per i viaggiatori più giovani: non solo per il tradizionale grande party presso la Porta di Brandeburgo, ma anche per la vasta scelta di discoteche che animano la scena techno e house, oltre a rimanere una delle mete Lgbtq+ preferite in Europa, un segmento di mercato in costante crescita. Per chi desidera un clima più tranquillo e famigliare, l’Est propone anche il fascino asburgico delle ‘piccole’ capitali quali Lubiana, Zagabria e Bratislava, accanto all’evergreen Praga.

In Italia, Venezia resta una meta romantica, mentre Roma o Torino, tra le altre, continuano a proporre concerti e spettacoli per chi preferisce un Capodanno classico, mentre tra le novità si segnalano i capodanni sul mare in Liguria o quelli tra natura e storia nei borghi e le città dell’Umbria.

Nel lungo raggio, invece, l’Osservatorio di Bit 2025 rileva che molte famiglie italiane puntano su New York, per ammirare la celebre sfera di cristallo di Times Square, o su Dubai, con i suoi show pirotecnici attorno al Burj Khalifa. Chi cerca un Capodanno in località calde considera anche le spiagge di Rio de Janeiro.

OCCHIO AL BUDGET

D’altro canto, i viaggiatori stanno cercando di ottimizzare i costi. Secondo la community Weroad, circa il 70% degli italiani sta pianificando viaggi con un budget predefinito, approfittando di offerte e pacchetti. La flessibilità diventa una priorità, con molti che scelgono di prenotare viaggi che possono essere cancellati o modificati senza penali.

Sostanzialmente in linea i dati di un’indagine del motore di ricerca Jetcost, secondo la quale il 71% degli italiani intende viaggiare nelle prossime festività e molti hanno già prenotato, approfittando di prezzi fino al 25% inferiori rispetto alle offerte più sotto data, impegnando un budget di circa 800 euro a persona. Secondo lo studio, soltanto l’8% aspetterà gli ultimi giorni per approfittare delle offerte last-minute, mentre prevede di non viaggiare il 21%.