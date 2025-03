Ncl, new entry ai vertici del commerciale per Oceania e Regent

Jason Montague, nominato a febbraio nuovo direttore della divisione lusso da Norwegian Cruise Line Holdings con la supervisione di Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha annunciato nuovi direttori commerciali.

Si tratta, per Oceania, di Nathan Hickman, già vicepresidente senior del marketing della compagnia, che ora farà un balzo in avanti come nuovo direttore commerciale, e di Wes D’Silva, attualmente vicepresidente senior di Regent Seven Sea Cruise, che ne assumerà anche lui la direzione commerciale.

Le due nuove nomine seguono il ritorno di Jason Montague nella compagnia che ha portato uno scossone alla struttura apicale dei due marchi di lusso di Norwegian Cruise Line Holdings, iniziata già con l’uscita del presidente dell’Oceania, Frank A. Del Rio, a metà febbraio e che prosegue con l’addio del presidente di Regent Andrea De Marco.

Montague ha anche personalmente nominato altre nuove figure manageriali, come il vicepresidente senior di Regent e direttore delle vendite Steve Odell che diventa vicepresidente senior delle vendite internazionali e al consumo sia per Oceania che per Regent, e Pat Scheer, attualmente vicepresidente dei servizi per gli ospiti di Regent, che si occuperà ora dei servizi globali per gli ospiti e le operazioni di relazioni con gli ospiti per entrambi i marchi.

Infine, Jason Worth, vicepresidente delle vendite internazionali dell’Oceania, assumerà il ruolo di vicepresidente della finanza e della strategia del marchio per entrambe le divisioni.

La società aveva precedentemente annunciato che Brennan Quesnele sarà vicepresidente senior delle vendite e del marketing commerciale per Oceania. Per il marchio Regent, Shawn Tubman continuerà il suo ruolo di vicepresidente senior delle vendite e del marketing commerciale.