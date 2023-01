Ncl nomina Jason Krimmel vice president international

Ncl ha nominato Jason Krimmel come vice president international. Nel suo nuovo ruolo, supervisionerà i dipartimenti vendite, marketing e comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada per espandere la presenza internazionale del brand.

Si concentrerà sull’ottimizzazione della collaborazione tra Paesi, sulla creazione di nuove opportunità di vendita e sulla promozione di campagne trasversali di grande impatto. In questo ruolo, riporterà a Todd Hamilton, senior vice president of sales.

«Durante i suoi 19 anni in Ncl, Jason ha ricoperto vari ruoli e ha guidato vari reparti in tutta l’organizzazione – ha dichiarato Hamilton – La sua vasta esperienza, la sua mentalità internazionale e la sua leadership eccezionale lo rendono la persona giusta per rafforzare la posizione del nostro brand con le agenzie di viaggi e l’industria dei consumatori, mentre ci prepariamo ad accogliere altre cinque navi della nostra innovativa Classe Prima e a espandere la nostra capacità del 40% entro il 2027».

Da quando è entrato a far parte di Norwegian Cruise Line nel 2003 come business development manager per North Texas, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui direttore vendite sul campo e direttore dello sviluppo aziendale, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti. È stato anche vice president of trade marketing, lavorando alla trasformazione degli agenti di viaggi in partner commerciali. Nel suo ruolo più recente come vicepresidente del marketing internazionale, lui e il suo team hanno lanciato con successo Break Free, la più grande campagna di marketing internazionale di Ncl fino ad oggi.

«Sono entusiasta di guidare l’attività internazionale di Ncl e di far crescere ulteriormente i nostri mercati più promettenti – ha affermato Krimmel – L’arrivo di Norwegian Viva, la 19ª nave della flotta, e il nostro ritorno in destinazioni di tutto il mondo, ci consentiranno di capitalizzare la domanda repressa di crociere e fare del 2023 l’anno di nostro maggior successo».

Kevin Bubolz, che ha ricoperto la carica di managing director per l’Europa da marzo 2018, è stato adesso nominato vice president & managing director Emea. In questo ruolo ampliato, assume la responsabilità delle attività di vendita di Ncl in Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa.