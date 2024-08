Ncl, oltre duecento crociere in più in Europa nel 2026

Ncl apre le vendite di ulteriori itinerari (225 crociere) per la stagione primavera/estate 2026 in Europa – Mediterraneo, isole greche e Nord Europa – a bordo di 8 navi, offrendo ampia scelta di itinerari e porti di partenza.

Sono numerose le crociere di 7 giorni in tutta Europa, molte delle quali non prevedono (o includono pochissime) giornate trascorse interamente in navigazione, dando la possibilità agli ospiti di trascorrere più tempo nelle destinazioni.

Alcune crociere da 7 a 14 giorni offrono anche overnight a Reykjavik, Islanda; Copenaghen, Danimarca; Istanbul, Turchia e altri porti ancora. Sono previste in totale 22 opzioni di pernottamenti in porto in Europa per questa stagione, che permettono ai viaggiatori di godersi cene in tarda serata e vita notturna a terra.

Con 11 porti di imbarco e viaggi in 10 diversi Paesi europei, tra cui Helsinki (nuovo homeport della compagnia), Ncl offre ai viaggiatori l’opportunità di iniziare e terminare la vacanza nella destinazione che meglio li soddisfa i loro desideri.

In queste nuove crociere, Norwegian Cruise Line farà tappa per la prima volta a Portree, Scozia; Leirvik (Stord), Norvegia; e Palamós, Spagna.

«Siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti diverse opzioni per pianificare dove trascorrere le vacanze – ha affermato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line – Che scelgano le crociere di 7 giorni, i viaggi immersivi più lunghi o le crociere che iniziano e terminano in una nuova destinazione, facciamo in modo che i nostri ospiti possano trascorrere le vacanze comodamente con noi dall’inizio alla fine. Dal trasporto, alla programmazione aerea e molto altro, ci impegniamo a offrire il miglior servizio in assoluto».

Ed ecco alcuni dettagli sulle nuove 225 crociere europee della compagnia.

CROCIERE IN NORD EUROPA

Da giugno a ottobre 2026, Norwegian Sun offrirà un’intera stagione nel Baltico con crociere da 7 a 10 giorni: gli ospiti potranno imbarcarsi a Copenaghen, Danimarca, o a Helsinki, e visitare un porto quasi ogni giorno, comprese città in Norvegia, Germania, Polonia, Lituania, Svezia. In alcuni viaggi di 9 giorni da Helsinki, l’itinerario di Norwegian Sun include un pernottamento a Copenaghen, Danimarca.

Norwegian Sky inizierà la sua seconda stagione in Europa il 19 aprile 2026 con quattro crociere esclusive open jaw di 7 giorni verso le capitali del nord con imbarco a Le Havre, Francia, e Copenaghen, Danimarca, offrendo un pernottamento ad Amburgo, Germania, e visitando Zeebruge, Belgio; Tilbury, Regno Unito; e Ljmuiden, Paesi Bassi. La nave effettuerà una serie di crociere di 10 e 11 giorni nelle isole britanniche da maggio a settembre 2026, dove Ncl farà il suo debutto a Portree, Scozia, il 17 maggio 2026.

I viaggiatori che desiderano sfruttare le lunghe ore di luce estiva in Islanda, possono scegliere uno degli Extraordinary Journeys di 10 o 11 giorni di Norwegian Star tra maggio e settembre 2026, con imbarco a Reykjavik, Islanda, o Southampton, Regno Unito. Con queste crociere open jaw, gli ospiti possono scegliere di estendere la vacanza a terra prima o dopo la crociera. Durante il viaggio in partenza, il 21 maggio 2026, Ncl toccherà per la prima volta Leirvik (Stord), Norvegia, e tornerà a visitare il porto in crociere selezionate di 10 giorni. Le crociere di 11 giorni in Islanda di Norwegian Star offrono anche un’opportunità unica: un pernottamento a Reykjavik, Islanda, che significa più tempo a disposizione per esplorare le meraviglie della natura.

MEDITERRANEO E ISOLE GRECHE

Da aprile 2026 a ottobre 2026, Norwegian Viva effettuerà crociere di 9 e 10 giorni nel Mediterraneo occidentale e nelle isole greche. Per offrire agli ospiti più tempo in porto, una selezione di crociere nelle isole greche includerà anche un pernottamento a Istanbul. Gli itinerari toccano famose città in Turchia, Malta, Italia, Grecia, Montenegro e Croazia. Queste crociere open jaw offrono ai viaggiatori più opzioni di imbarco e sbarco tra cui scegliere, tra cui Barcellona, Spagna; Venezia (Ravenna), Italia; Istanbul, Turchia; e Roma (Civitavecchia), Italia.

Tra i nuovi itinerari di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale: Norwegian Epic che salperà per viaggi open jaw da e per Barcellona, Spagna, e Roma (Civitavecchia), Italia, tra maggio 2026 e ottobre 2026, con scali a Nizza/Monaco (Villefranche) e Marsiglia, Francia; così come Messina, Salerno e partenze notturne da Livorno, Italia, offrendo tra 10 e 17 ore in porto per godersi un’escursione a terra più lunga in città vicine, come Firenze o Pisa, Italia.

Poi Norwegian Dawn con crociere open jaw ad alta intensità di porti tra aprile e ottobre 2026, con l’imbarco e lo sbarco a Barcellona, Spagna e Lisbona, Portogallo e nessuna giornata intera di navigazione. Gli scali includono partenze tardive da Palma di Maiorca e Ibiza, Spagna, consentendo agli ospiti godersi i famosi beach club di queste isole del Mediterraneo; così come visite a Portimao, Portogallo; Gibilterra.

Il 10 maggio 2026, Norwegian Gem inizierà la stagione europea con una partenza da Barcellona, Spagna; Ncl farà così il suo debutto a Palamós, Spagna, nota per i sentieri escursionistici e le spiagge. La Norwegian Gem farà scalo per la prima volta anche a Salerno, Italia, e a Nizza/Monaco (Villefranche), Francia. La nave intraprenderà poi una serie di crociere da e per Venezia (Ravenna) e Roma (Civitavecchia), Italia, senza giorni interi di navigazione e con scali in Grecia, Montenegro e Croazia. Gli ospiti potranno godersi Dubrovnik, Croazia, poiché alcuni itinerari selezionati offrono una partenza a tarda sera.

I viaggi di 7 giorni a bordo di Norwegian Pearl nelle isole greche da maggio a ottobre 2026 prevedono vari itinerari con partenze serali da Santorini e Mykonos, Grecia; così come a Dubrovnik, Croazia. I porti di imbarco e sbarco per questi viaggi si alternano tra Venezia (Ravenna), Italia, e Atene (Pireo), Grecia, offrendo agli ospiti una più ampia scelta per le loro vacanze.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Ncl