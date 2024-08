Ncl rinnova Norwegian Encore: nuova lounge e suite più grandi

Ncl rinnova la nave da crociera Norwegian Encore, per offrire agli ospiti un’esperienza di viaggio più elevata.

Tra le novità, la lounge Spice H2O, l’ampliamento dei due ristoranti Cagney’s Steakhouse e Teppanyaki, le suite ridisegnate in The Haven da Norwegian e 24 nuove cabine con balcone.

Dopo le due settimane di carenaggio della Norwegian Encore – dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 – gli ospiti potranno concedersi una nuova esperienza presso Spice H2O, la lounge esterna gratuita per soli adulti separata dal ponte principale della piscina. Sostituirà l’arena del laser tag, e sarà caratterizzata da un nuovo design. Dotata di diverse vasche idromassaggio, otto grandi lettini circondati da piscine e un ampio bar che serve cocktail, Spice H2O sarà l’oasi all’aperto per gli ospiti a partire dai 18 anni in cerca di una fuga rilassante.

I miglioramenti includeranno anche l’allargamento di due tra ristoranti di specialità più popolari della compagnia. Cagney’s Steakhouse, che ha recentemente vinto il Wine Spectator Award of Excellence 2024 per il suo programma enologico; e Teppanyaki, il ristorante in stile hibachi, offrirà presto una maggiore capacità rilevando lo spazio di Los Lobos sul ponte otto e Coco’s sul ponte sei.

Inoltre, l’Ocean Blue verrà convertito nel ristorante preferito dai clienti, il Palomar, che offre cucina mediterranea a base di pesce.

«I desideri e le esigenze dei nostri ospiti sono in prima linea in ogni decisione che prendiamo, e migliorare Norwegian Encore con le esperienze più apprezzate dimostra il nostro impegno in questo senso – ha dichiarato David J. Herrera, president di Norwegian Cruise Line – Più spazio per gli adulti per rilassarsi, più opportunità di godersi le opzioni di ristorazione preferite e altro ancora: ci dedichiamo a offrire ai nostri ospiti un’esperienza di bordo elevata come parte della loro vacanza da sogno».

E ancora, vista la domanda crescente di suite con tre camere da letto, le Premier Owner’s Suites con ampio balcone della Norwegian Encore saranno ampliate da due camere da letto a tre. Inoltre, queste due suite includeranno tre bagni e mezzo; un soggiorno rinnovato, una camera da letto matrimoniale e mobili da balcone esterno e una nuova sala da pranzo separata.

The Haven by Norwegian è l’esclusivo concept della compagnia “nave-nella-nave” con accesso privato con chiave magnetica e con esperienze dedicate tra cui servizio concierge, un’area piscina privata, ristorante e bar.

Norwegian Encore debutterà con ulteriori 24 nuove cabine con balcone e due cabine con balcone club, riutilizzando una parte della Observation Lounge della nave.

Una volta completata la sosta in bacino di carenaggio, Norwegian Encore intraprenderà un viaggio transatlantico di 12 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami e poi offrirà crociere di sette giorni per i Caraibi fino a marzo 2025 con scali a Puerto Plata, Repubblica Dominicana; Tortola; Isole Vergini britanniche; St. Thomas, Isole Vergini americane; e l’isola privata di Ncl alle Bahamas, Great Stirrup Cay. Per l’estate 2025, Norwegian Encore salperà per crociere di sette giorni verso l’Alaska da Seattle, dove gli ospiti potranno ammirare il paesaggio e la fauna selvatica dell’Ultima Frontiera.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ncl