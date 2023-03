Ncl spinge sul green con due navi adatte al metanolo

Modifica di comune accordo tra Norwegian Cruise Line (Ncl) e Fincantieri su due navi in ordine di classe Prima. Diversamente da quanto previsto in fase iniziale, le due navi saranno infatti realizzate con una predisposizione a consumare come carburante anche metanolo verde.

Un’ulteriore spinta su green e sostenibilità emersa dell’ultima trimestrale di Norwegian Cruise Line Holdings. “I contratti di costruzione delle ultime due navi di classe Prima-plus – si legge nella nota – saranno riconfigurati in modo da poter utilizzare in futuro il metanolo verde come fonte di carburante alternativa”.

La compagnia chiarisce poi: “Anche se in futuro saranno necessarie ulteriori modifiche per consentire l’uso completo del metanolo in aggiunta al bunker tradizionale su queste navi, questo rafforza l’impegno della compagnia per la decarbonizzazione e rappresenta un importante passo avanti nel perseguimento delle emissioni nette di gas serra zero entro il 2050”.

Le date di consegna delle due navi sono previste per il 2026 e il 2027.

Ncl, inoltre, ha completato con successo i test delle miscele di biocarburanti su tre navi già in flotta: Norwegian Star, Norwegian Sun e Norwegian Epic. Tutte e tre sono state testate con una miscela di circa il 30% di biocarburante e il 70% di Mgo (marine gasoil).