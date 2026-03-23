New York, incidente all’aeroporto LaGuardia: 400 voli cancellati

Il pilota e il copilota di un aereo regionale di Air Canada Express sono morti, dopo una collisione con un camion dei pompieri durante l’atterraggio all’aeroporto LaGuardia di New York, nella tarda serata di domenica. L’incidente ha causato la chiusura dell’aeroporto. La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha dichiarato che l’aeroporto rimarrà chiuso fino alle 14 di oggi (le 19 in Italia). Flightradar24 ha riferito che oltre 400 voli in partenza o in arrivo a LaGuardia sono stati cancellati.

Nbc News, che ha dato la notizia dei decessi, ha riferito che decine di persone sono rimaste ferite. L’emittente ha inoltre affermato, citando fonti interne, che il camion dei pompieri era guidato da agenti di polizia. In precedenza, aveva riferito che un sergente e un agente hanno riportato fratture e si trovano in condizioni stabili in ospedale.

L’aereo, un CRJ-900 di Air Canada Express, operato dalla compagnia partner Jazz Aviation, trasportava 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio provenienti da Montreal, secondo una lista preliminare dei passeggeri. Jazz è di proprietà di Chorus Aviation.

L’aereo ha colpito il veicolo dei vigili del fuoco a una velocità di circa 39 km/h (24 miglia orarie), secondo quanto riportato da Flightradar24, che ha registrato gli ultimi dati alle 23:37 (le 04:37 di lunedì mattina, in Italia). Le foto scattate da Reuters dopo l’incidente mostrano danni visibili alla parte anteriore dell’aereo. Le autorità e i servizi di emergenza non hanno rilasciato commenti immediati.

L’autorità portuale di New York e del New Jersey ha dichiarato che il mezzo dei vigili del fuoco stava intervenendo su un incidente, quando è stato colpito dall’aereo sulla pista 4 dell’aeroporto. Nel 2025, l’aeroporto LaGuardia ha servito oltre 30 milioni di passeggeri.