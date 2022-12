Nicolaus raddoppia a Rodi con il Labranda Kiotari Miraluna

Il Gruppo Nicolaus presenta al mercato italiano la new entry Nicolaus Club Labranda Kiotari Miraluna a Rodi. La struttura – quattro stelle con affaccio diretto su punto mare dell’omonima spiaggia e con lido privato di sabbia mista a piccoli ciottolini – va ad affiancare lo storico Nicolaus Club Blue Sea Beach di Faliraki nella parte nord est dell’isola greca.

L’inserimento nell’offerta per l’estate 2023 di un’altra struttura a Rodi rappresenta la concretizzazione di un lavoro di scouting finalizzato a identificare un prodotto in linea con le aspettative dei clienti italiani. Si tratta dell’isola maggiormente apprezzata dai turisti, anche grazie al suo legame storico con l’Italia, e le sue meraviglie storico-artistiche, alcune delle quali Patrimonio Unesco.

Oltre che per rafforzare la presenza del Gruppo sull’isola, il raddoppio di Nicolaus su Rodi è funzionale a dare ulteriore rilevanza alla mappatura dell’area mediterranea con strutture di qualità, capaci di riflettere il riposizionamento del brand in chiave upscale. A completamento dell’offerta greca, la programmazione si arricchisce anche di proposte value for money di Turchese e nella fascia luxury per Raro.

Il Nicolaus Club Labranda Kiotari Miraluna sorge in una baia naturale e offre dotazioni e servizi, che permettono di vivere una vacanza all’insegna del relax, ma anche active, grazie alle opportunità di divertimento per tutti i componenti della famiglia, per le coppie, i senior e i gruppi di amici, nonché per l’utenza Mice.

Punto di forza è l’offerta enogastronomica con un ristorante principale con cuoco italiano, e tre ristoranti à la carte, così come lo stile elegantemente contemporaneo delle camere e delle aree comuni, impreziosito da tocchi legati alla tradizione ellenica. Sono cinque le piscine dislocate all’interno del perimetro del villaggio, una a tema “Pirati” ideale per i bambini e vicina alla pizzeria del resort e una dedicata agli adulti.

Protagonista dell’intrattenimento, l’anfiteatro per gli spettacoli serali dello staff di animazione italiano e internazionale, che propone cabaret, musical, giochi e numerose altre attività. C’è anche un’ampia sala conferenze, dotata di risorse hi-tech per meeting e viaggi di taglio incentive.

La destinazione è ben collegata con operazioni charter dal nord Italia, combinabili anche in ottica tailor made con le possibilità offerte dal sistema dinamico di prenotazione che amplia le opzioni per costruire pacchetti da diverse “catchment areas” territoriali a tariffe competitive.

«Oltre che con l’inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, del Valtur Emerald Resort di Zanzibar e del Valtur Long Beach di Mauritius chiudiamo il 2022 con la soddisfazione di un’acquisizione di grande pregio, particolarmente apprezzata dal mercato italiano, come il nuovo Nicolaus Club Labranda Kiotari Miraluna – commenta Michele Matone, product manager international di Nicolaus Tour – Da tempo volevamo raddoppiare la nostra presenza sull’isola di Rodi, coprendo anche la costa sud. Finalmente abbiamo trovato una struttura in linea con il format del brand Nicolaus Club, che ci permette di lavorare molto bene su differenti target e di proporre un nuovo prodotto alla distribuzione, con la sicurezza di poter offrire alla clientela una grande attenzione e un’ampia rosa di eccellenti servizi. Mi preme sottolineare anche il valore delle strutture che andremo a commercializzare con i brand Turchese e Raro che rappresentano una preziosa diversificazione strategica della programmazione del Gruppo. Andiamo avanti ora con la contrattazione per le prossime new entry nell’area del Mediterraneo e non solo per inaugurare al meglio il 2023».