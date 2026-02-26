Nile Air, quattro voli settimanali Milano Bergamo-Il Cairo

Salgono a quattro le frequenze settimanali sulla rotta Milano Bergamo-Il Cairo di Nail Air. La compagnia, rappresentata da Global Gsa in Italia, annuncia l’introduzione della nuova frequenza settimanale operativa ogni giovedì dal 2 aprile al 22 ottobre 2026.

La rotta sarà così operata ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, rafforzando ulteriormente la connettività tra il Nord Italia e la capitale egiziana.

Il collegamento Milano Bergamo-Il Cairo è effettuato con aeromobile Airbus A320, configurato con otto posti in Business Class e 156 in Economy.

Ai passeggeri di Economy, Nile Air offre pasti gratuiti a bordo e una franchigia bagaglio di 30 kg.

L’incremento delle frequenze conferma l’impegno di Nile Air nel consolidare la propria presenza sul mercato italiano.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Nile Air