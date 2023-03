Nodo lavoro, Santanchè: «Soldi extra ai giovani nel weekend»

«I giovani che lavoreranno nel weekend guadagneranno di più rispetto ai giorni normali». Lo ha annunciato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della presentazione alla Camera della proposta di legge sul turismo accessibile. Sull’argomento della mancanza di addetti ai lavori nel turismo di recente si è molto dibattuto.

L’impiego dei ragazzi nel fine settimana ha già suscitato polemiche e la ministra ha riconosciuto che «nel turismo c’è una grande possibilità di occupazione, ma per i giovani lavorare il sabato o la domenica è faticoso, sono più attenti alla qualità della vita e al tempo libero». Per questo motivo la Santanchè ha assicurato: «Stiamo pensando, e credo che li metteremo a terra nei prossimi 15 giorni, a incentivi affinché, chi lavora nelle festività, guadagni nettamente di più rispetto ai giorni normali. Questo è un settore in cui veramente ci sono tantissime possibilità di occupazione in cui poter immaginare il famoso ascensore sociale».

La Santanchè rivendica poi l’azione del governo nel settore, lanciando una frecciatina a chi l’ha preceduta: «Abbiamo sempre creduto nel turismo come “petrolio della nazione”. Tutti sono d’accordo, poi però poco è stato fatto. Finalmente oggi abbiamo un ministero con il portafoglio e questo è un cambio di passo. Quando c’è una visione, quando si crede che questa debba essere la prima azienda di una nazione questo si fa e io credo che nel turismo ci sia una grande possibilità di occupazione».

La ministra ha concluso auspicando che la proposta di legge venga votata all’unanimità: «Se questa proposta non avesse il voto di tutta l’assemblea sarebbe molto preoccupante. Il turismo deve essere accessibile a tutti. Un Paese democratico deve dare la libertà alle persone con disabilità di accedere non solo alle strutture ricettive ma anche ai trasporti».

