Non solo mare: Repubblica Dominicana punta sul turismo attivo

Focus su turismo attivo e sostenibilità a Bmt 2023 per la Repubblica Dominicana, presente al Pad.5 Stand 5029 per incontrare gli operatori turistici e gli agenti viaggi del sud Italia.

«Si tratta di un mercato importante e in crescita – afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia – Gli operatori turistici ci confermano che c’è sempre un grande interesse per il Paese e hanno riscontrato che, oltre alle vacanze mare e ai classici viaggi di nozze, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità e al turismo attivo».

Sul turismo attivo, sono imminenti due appuntamenti su due ruote, uno è la Gfny Repubblica Dominicana, che si svolgerà a Punta Cana il 19 marzo e l’altro è la Leyenda del Caribe, competizione a tappe in mountain bike che si svolge dall’8 al 12 maggio.

«Il Paese sta offrendo spunti di viaggio a nuove nicchie di mercato, come il cicloturismo per esempio, ideale nelle stagioni di spalla. Ci sono circuiti nella zona centrale ma anche in destinazioni come Barahona e Cabarete – aggiunge Garcia – Per chi ama il turismo attivo e il contatto con la natura sono tanti gli sport da praticare, oltre alle già note attività come la subacquea e il golf. Come il canyoning nella zona della Cascata Limón, le passeggiate a cavallo, il rafting sul fiume Yaque del Norte, il più lungo dei Caraibi, lo “speleotrekking” per visitare le grotte. Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana è Date, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo».

La Repubblica Dominicana si presenta in fiera forte degli ottimi risultati di arrivi di turisti stranieri in febbraio 2023: 567.932 persone, con un aumento del 20% rispetto a febbraio 2022 e del 6% rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, febbraio 2023 si è chiuso con 661.088 turisti.

Bene a febbraio anche il settore crocieristico con ben 252.435 persone che sono arrivate a bordo di navi da crociera, con un aumento del 116% rispetto a febbraio 2019. In totale, sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la destinazione a febbraio.

Nel mese di gennaio 2023 sono stati 9.790 i turisti italiani che hanno scelto il Paese per le loro vacanze.