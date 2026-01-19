Norwegian Cruise Line rinnova brand identity e piattaforma

Rinnovata brand identity e nuova piattaforma per Norwegian Cruise Line. Una storia di 59 anni di innovazioni e rottura degli schemi rilanciata attraverso il suo iconico slogan degli anni ’90, “It’s Different Out Here”.

La nuova piattaforma si basa sulla storia di Ncl come pioniere nel settore e creatore del “Freestyle Cruising”, eliminando i tradizionali orari rigidi di ristorazione e intrattenimento, permettendo agli ospiti di scegliere dove, quando e con chi cenare.

Ncl ha definito l’industria delle crociere così come la conosciamo oggi, essendo la prima compagnia a offrire crociere settimanali nei Caraibi e la prima ad avere un’isola privata, Great Stirrup Cay alle Bahamas.

Il nuovo posizionamento vuole celebrare la mentalità dirompente che ha sempre distinto Ncl e viene ora reinterpretata per i viaggiatori che apprezzano esperienze curate, flessibilità e momenti significativi con i propri cari, dove poter essere completamente presenti.

Sviluppata in collaborazione con la agenzia di marketing Arnold Worldwide, la rinnovata piattaforma del brand ridefinisce l’esperienza della crociera, puntando su un mondo in cui i ricordi contano più delle proposte offerte, e la libertà di essere pienamente presenti rappresenta l’obiettivo principale di ogni vacanza, sostituendo l’ossessione del settore per la grandezza e l’eccesso di attrazioni.

«Questo è un momento cruciale per Norwegian Cruise Line – ha dichiarato Kiran Smith, chief marketing officer di Ncl – perché non stiamo solo lanciando una campagna, ma stiamo riaffermando il nostro brand sui valori che ci hanno sempre distinti: libertà e flessibilità. Per quasi 60 anni, Ncl è stato un innovatore, e questa trasformazione onora quell’eredità, rispondendo alle aspettative degli ospiti di oggi. Realizzare questa visione richiede partner affidabili che comprendano il nostro Dna, e Arnold Worldwide ci ha aiutato a darle vita in modo autentico e inequivocabilmente Ncl».

“‘It’s Different Out Here’ non è solo uno slogan – ha aggiunto Jason Krimmel, chief international sales and marketing officer di Ncl – è la nostra promessa di vera libertà e flessibilità a ogni ospite, in ogni crociera. In un mare di uniformità, Ncl si distingue creando vacanze che risultano spontanee e personali, progettate attorno al viaggiatore, non all’orario. Questa stessa chiarezza offre ai nostri partner commerciali un vantaggio unico: un brand costruito per permettere alle persone di scegliere, personalizzare la propria esperienza ed essere pienamente presenti. È un elemento distintivo che aiuta i partner a ispirare i viaggiatori e a crescere insieme a Ncl».

L’iniziativa per portare la nuova brand identity a un pubblico più ampio include una campagna pubblicitaria multimediale che introduce un look completamente nuovo per il brand, concentrandosi sul punto di vista del crocierista e non solo sulle strutture a bordo. La nuova identità visiva evoca libertà grazie a un design arioso, fluido e pulito, che trasmette la sensazione di presenza nel momento attuale. Attraverso tutti i canali, la creatività riafferma una posizione differenziata in una categoria in cui tutto ha cominciato a sembrare simile.

La nuova piattaforma, “It’s Different Out Here”, debutta in coincidenza con il varo della 21ª nave della sua flotta, la Norwegian Luna, a marzo, che aprirà nuove migliorie a Great Stirrup Cay, tra cui l’introduzione del Great Tides Waterpark quest’estate, insieme ad altri traguardi entusiasmanti.