Norwegian vola da Bergamo per Bergen e Oslo

La compagnia aerea Norwegian Air torna a puntare sull’Italia e dopo l’annuncio dei voli su Bari ora lancia due nuove rotte, con destinazione l’aeroporto di Milano Bergamo, che saranno attivate nella programmazione estiva 2023.

I voli, operati con B737-800 e con frequenza bisettimanale, collegheranno Milano Bergamo a Bergen, dal 30 aprile 2023 e per tutta la stagione estiva, e Oslo dal 22 giugno 2023. Il collegamento con Oslo avrà continuità anche nella stagione invernale 2023-2024. Norwegian Air diventa la 21ª compagnia aerea a operare voli di linea da e per l’aeroporto di Milano Bergamo.

«Siamo lieti di lanciare nuovi collegamenti nel nostro programma estivo. Con più rotte e maggiori frequenze, ora siamo ben preparati per un aumento della domanda per la prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo e di portarli verso destinazioni entusiasmanti in Italia e viceversa per gli italiani che raggiungeranno Bergen, il gateway per i fiordi e a Oslo, la capitale della Norvegia», ha detto il vicepresidente esecutivo network, pricing & optimisation, Magnus Thome Maursund.