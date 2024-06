Offensiva Ita in Medio Oriente: maxi accordo con Saudia

Prosegue l’offensiva mediorentale di Ita Airways, che ha ampliato il codeshare e lanciato una partnership tra i programmi fedeltà Volare e AlFursan con Saudia, vettore di bandiera dell’Arabia Saudita.

Tale operazione rientra dunque nella strategia commerciale che Ita ha avviato in Medio Oriente: è infatti partito il nuovo volo no stop Roma-Riyadh e in questa stagione estiva 2024 verranno inaugurati i voli diretti verso Kuwait City e Jeddah, operativi rispettivamente da luglio e da agosto.

La partnership tra le due compagnie è stata sancita con una firma durante l’Annual General Meeting e World Air Transport Summit Iata di Dubai, da Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways, e da Amr Bakor, head of program design and airline loyalty di Saudia.

L’accordo garantirà maggiori benefici e opzioni di viaggio, oltre a una rete di connessioni più ampia per i passeggeri che viaggiano tra l’Arabia Saudita e l’Italia, nonché verso le altre destinazioni all’interno dei rispettivi network.

In particolare, i clienti che volano con Saudia verso l’Italia possono raggiungere 12 destinazioni domestiche (Venezia, Bologna, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Torino, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Genova e Brindisi), 15 internazionali (Amsterdam, Atene, Francoforte, Il Cairo, Ginevra, Bruxelles, Madrid, Sofia, Tirana, Nizza, Monaco, Barcellona, Malta e London City) e 9 intercontinentali (tra cui Miami, San Francisco, Boston, New York, Los Angeles, Chicago, Rio de Janeiro e San Paolo) tramite i voli Ita Airways dall’Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.

I clienti di Ita Airways, invece, possono accedere a 11 destinazioni in Arabia Saudita (Medina, Dammam, Neom Bay, AlUla, Abha, Jizan, Tabuk, Yanbu, Ha’il, Turaif e Ta’if) e a 7 internazionali (Doha, Dubai, Karachi, Islamabad, Lahore, Dacca e Manama) offerte dalla rete di Saudia tramite gli aeroporti di Jeddah e Riyadh.

I clienti Ita potranno anche beneficiare di una procedura più accessibile per ottenere il transit visa, che potrà essere rilasciato attraverso i canali digitali in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri dell’Arabia Saudita e fermarsi per un massimo di 96 ore per accedere ai numerosi eventi del Regno.

Bakor ha dichiarato: «Questa partnership è volta a migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, offrendo una maggiore connettività e una più ampia gamma di destinazioni. I soci di AlFursan godranno anche di vantaggi reciproci, che consentiranno loro di accumulare e riscattare miglia su collegamenti diretti o one-stop di entrambe le compagnie aeree. Siamo entusiasti e sicuri che questo accordo porterà un valore significativo ai nostri clienti».

Così, invece, Andrea Benassi: «Siamo lieti di ampliare l’accordo di codeshare con Saudia. Questa partnership rafforza la strategia commerciale di crescita di Ita Airways e aumenta la connettività per i nostri passeggeri. Con questo accordo, il vettore può contare su 37 accordi di codeshare, raggiunti in meno di tre anni dall’inizio delle nostre attività. Questa collaborazione, inoltre, sottolinea l’importanza dell’Arabia Saudita come mercato strategico per Ita Airways, in particolare per i viaggi d’affari, come evidenziato dal recente lancio del nostro volo diretto Roma-Riyadh e dalla prossima apertura del collegamento Roma-Jeddah, in partenza ad agosto».

«L’accordo con Saudia segna un traguardo significativo che amplia ulteriormente il portafoglio di partnership di Volare e l’offerta per i Soci di entrambi i programmi, che possono quindi accumulare e utilizzare punti con voli Ita Airways e Saudia nonché accedere ai benefici dei rispettivi programmi», aggiunge Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ita Airways