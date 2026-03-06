Olimpiadi, Visa: transazioni al +104% nel nord Italia

Visa, official payment technology partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, ha pubblicato i dati aggiornati che raccontano le tendenze di spesa registrate dai titolari di carte Visa nelle località che ospitano le Olimpiadi.

I numeri, provenienti da VisaNet ed elaborati da Visa Consulting & Analytics, mettono in evidenza il contributo significativo di Milano Cortina 2026 sull’economia locale: nel nord Italia, il mega evento ha generato una crescita significativa dei consumi, con un aumento complessivo delle transazioni da parte dei titolari di carte Visa extraeuropei, che sono cresciute del 104%, sostenute in particolare dai visitatori provenienti da Stati Uniti, Canada e Cina. I titolari di carta Visa tedeschi si confermano la quota più rilevante di visitatori europei, seguiti dagli svizzeri.

A Milano, gli acquisti sono aumentati durante tutto il periodo dell’evento, trainati dai titolari di carte Visa provenienti da fuori Europa (+97%). Anche nelle località montane si conferma una crescita degli acquisti guidata dai titolari di carte Visa extra europei, con un balzo del 136% su base annua. Le categorie di commercianti che hanno evidenziato il maggior numero di acquisti da parte dei titolari di carte Visa sono abbigliamento e accessori (+52%), seguiti da ristorazione (+51%) e mobilità e trasporti (+40%). abbigliamento e accessori risulta la categoria preferita dai titolari di carte Visa internazionali, con acquisti in crescita del 93% e un picco del +103% a Milano.

«I dati del weekend di apertura avevano evidenziato l’immediato impatto economico che Milano Cortina 2026 stava generando sulle comunità locali e questo slancio si è rafforzato durante il corso dei Giochi. La crescita costante della spesa e delle transazioni – trainata in particolare dai visitatori internazionali – rinforza la capacità dei grandi eventi globali di generare valore a lungo termine per l’economia italiana. In qualità di official payment technology partner per i pagamenti dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Visa è orgogliosa di sostenere questo ecosistema, abilitando pagamenti digitali sicuri, fluidi e inclusivi per imprese e visitatori», ha commentato Stefano M. Stoppani, country manager di Visa Italia.